Pulseboost HD – Siêu phẩm giày chạy dành riêng cho runners thành thị

Sau 6 năm ra mắt, công nghệ BOOST đã trở thành một biểu tượng công nghệ đế đệm trong ngành công nghiệp giày. Không dừng lại ở đó, adidas tiếp tục đánh dấu sự cải tiến của BOOST với công nghệ mới nhất mang tên Boost HD. Vẫn giữ nguyên khả năng hoàn trả năng lượng và mang lại sự thoải mái khi chuyển động, Boost HD giúp người chạy chuyển động tốt hơn với hàng loạt tính năng như: đệm giày gần mặt đất hơn, giảm độ cao đế và độ lệch giữa đệm gót, đệm mũi để cải thiện tính ổn định và sự thoải mái khi chạy trong thành phố. Pulseboost HD là siêu phẩm đầu tiên được áp dụng công nghệ này.

Một đôi giày chạy an toàn là tiêu chí được các runners ưu tiên hàng đầu. Hiểu được điều này, adidas đã dành cho Pulseboost HD phần thân trên vô cùng linh hoạt: Adap Knit. Đây là một loại chất liệu không co giãn, được đặt chính xác ở những nơi cần thiết, nhờ vậy mang lại sự hỗ trợ tối ưu cho mũi chân và mu bàn chân. Không những vậy, Pulseboost HD còn có thiết kế phản quang giúp đảm bảo tối đa sự an toàn cho người chạy.