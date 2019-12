Quả bóng vàng 2019: Vượt mặt Ronaldo, Messi đi vào lịch sử

Quảng cáo

Rạng sáng nay, lễ trao giải Quả bóng vàng 2019 của tạp chí France Football đã được tổ chức tại nhà hát Chatelet (Paris, Pháp). Đúng như thông tin rò rỉ của truyền thông châu Âu trong suốt tuần qua, Messi đã trở thành người chiến thắng. Tiền đạo người Argentina lập kỷ lục 6 lần đoạt Quả bóng vàng, nhiều hơn Cristiano Ronaldo 1 lần. Trước đó, anh đã được vinh danh vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012 và 2015.



Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2019, Messi đã ghi được 40 bàn thắng và kiến tạo 17 bàn khác chỉ sau 3516 phút thi đấu cho Barcelona. Trung bình, cứ 61,7 phút Messi sẽ tham gia tạo ra một bàn thắng cho đội chủ sân Camp Nou.



Ở mùa trước, Messi góp công lớn giúp Barcelona vô địch La Liga. Cá nhân anh giành cả giải Vua phá lưới La Liga lẫn Champions League cũng như Chiếc giày vàng châu Âu. Gần nhất, Messi cũng chiến thắng giải The Best 2019 do LĐBĐ thế giới (FIFA) tổ chức bầu chọn.

Messi trở thành cầu thủ đoạt Quả bóng vàng nhiều nhất lịch sử.



Đứng sau Van Dijk là Ronaldo. Tiền đạo của Juventus trải qua một năm thi đấu kém hiệu quả nhất trong vòng một thập kỷ qua. Anh đã từ chối đến tham dự lễ trao giải ở Paris vì biết mình không giành chiến thắng.



Trong top 10, Liverpool thống trị. Ngoài Van Dijk, nhà đương kim vô địch Champions League còn có Sadio Mane, Mo Salah và Alisson ở các vị trí thứ 4, 5 và 7.

