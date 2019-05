Quá nản với 'cục nợ' Alexis Sanchez, M.U chịu thiệt để chia tay

Tháng 1/2018, M.U quyết định chiêu mộ Alexis Sanchez từ Arsenal. Thương vụ này khiến họ tiêu tốn 35 triệu bảng phí chuyển nhượng, đồng thời phải các cho “Pháo thủ” tiền vệ Henrikh Mkhitaryan. Đến Old Trafford, Alexis Sanchez nhận áo số 7, ký hợp đồng 3,5 năm và hưởng mức lương “cứng” lên tới 400.000 bảng/tuần, kèm theo các khoản thưởng có thể lên tới 500.000 bảng/tuần, cao nhất lịch sử Premier League.

Tuy nhiên, Alexis Sanchez lại không cho thấy mình xứng đáng với mức đãi ngộ khủng kể trên. Theo đó, anh mới chỉ chơi 43 trận cho M.U và phân nửa trong số đó là vào sân từ ghế dự bị. Số bàn thắng mà cầu thủ này ghi cho “Quỷ đỏ” cũng rất khiêm tốn: 5 bàn. Mới nhất, trong trận M.U thua 0-2 trước Man City, Sanchez vào sân đá 12 phút và chỉ chạm bóng... đúng 1 lần.

Ban lãnh đạo và Ban huấn luyện M.U đã không còn đủ kiên nhẫn với Sanchez. Cụ thể, HLV Ole Gunnar Solskjaer bóng gió, chân sút người Chile không còn nằm trong kế hoạch mùa tới của mình, trong khi Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward thì muốn tống khứ cựu ngôi sao Barcelona càng nhanh càng tốt như một cách giảm quỹ lương tại CLB cũng như đe nẹt một số ngôi sao có ý định đòi tăng lương khủng tại sân Old Trafford.

Theo thông tin từ Daily Mail, những người đứng đầu sân Old Trafford đã chốt kế hoạch thanh lý Sanchez ngay đầu tháng 6 tới. Tuy nhiên, mức lương 500.000 bảng/tuần bao gồm cả tiền thưởng của chân sút 30 tuổi lại là một trở ngại lớn khiến các đội bóng khác không dám chiêu mộ anh.



Do đó, M.U đành phải “xuống nước” khi tuyên bố sẵn sàng trả 50% mức lương của Sanchez cho bất cứ đội bóng nào chiêu mộ anh. Theo tờ Metro, nếu một CLB nào chịu mang tuyển thủ Chile ra khỏi Old Trafford trong mùa hè này, họ sẽ được “Quỷ đỏ” cho thêm 13 triệu bảng và đó chính là 50% tiền lương của cầu thủ này trong thời gian còn lại của hợp đồng.

Việc trả 50% lương cho một cầu thủ không còn thi đấu cho đội bóng là một ý tưởng điên rồ nhưng M.U nhận ra nếu có thể cắt giảm mức lương hơn 200.000 bảng/tuần, họ có thể dùng số tiền đó để cung cấp các bản hợp đồng tiềm năng.



Trong trường hợp không có đội bóng nào chịu chiêu mộ Sanchez, nhiều khả năng M.U sẽ “tống khứ” cầu thủ này theo dạng cho mượn. Điều này giúp “Quỷ đỏ” có cơ hội đàm phán về việc bán đứt anh trước khi mùa giải 2020/2021 bắt đầu.



Đồng thời, nếu Sanchez tìm lại được phong độ ở đội bóng mới, M.U cũng có cơ hội đưa anh trở lại Old Trafford. Đây chính là phương án tốt nhất lúc này đối với “Quỷ đỏ”.

Lâm Văn - Bảo Tuấn