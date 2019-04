Quang Hải im tiếng, Hà Nội vẫn chiếm ngôi đầu

Trận đấu thuộc vòng 7 Wake Up 247 V-League 2019 diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy tối nay 27/4. Hà Nội trước đó vừa khiếu nại thành công án “treo sân” của Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) do không đảm bảo an ninh, để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng hôm 21/4.

Với 14 điểm, Hà Nội cần chiến thắng nếu muốn giành vị trí nhất bảng của CLB TP.HCM, đội đang dẫn đầu với 16 điểm. Để đạt mục tiêu này, HLV Chu Đình Nghiêm đã tung vào sân đội hình xuất phát mạnh nhất, với bộ đôi Paper Omar và Samson phía trên. Đây là hai cầu thủ ghi hầu hết số bàn thắng của Hà Nội từ đầu giải tới nay. Đội hình xuất phát của Hà Nội còn những cái tên khác như Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh hay Văn Hậu.

Quyết tâm và lợi thế chủ nhà giúp đội bóng của bầu Hiển tạo được thế trận tốt trước CLB TP.HCM. Phút 39, Samson tận dụng pha kiến tạo của Quang Hải, ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Trước đó ở phút 34, Pape Omar đã đưa bóng vào lưới đội khác nhưng không được trọng tài công nhận.

Trong hiệp 2, CLB TP.HCM đã có những điều chỉnh để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, hệ thống thi đấu của CLB Hà Nội đã duy trì khá tốt, đặc biệt là hàng thủ thi đấu rất tập trung. Tỉ số 1-0 nghiêng về phía Hà Nội được giữ nguyên tới khi kết thúc trận đấu.

Với kết quả này, CLB Hà Nội đã vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2019 với 17 điểm. CLB TP.HCM của ông Chung Hae Seong rơi xuống vị trí thứ 2.

Tiểu Phùng