Quang Hải xuất sắc nhất trận Việt Nam 2-1 Philippines

Ở cuộc tiếp đón với Philippines trong khuôn khổ lượt về vòng bán kết AFF Cup 2018 vừa kết thúc cách đây ít phút, đội tuyển Việt Nam đã gặp khá nhiều khó khăn trước lối đá rát và giàu sức mạnh của các cầu thủ đối phương.



Bên cạnh đó, Philippines cũng tạo ra được một số tình huống tấn công đáng chú ý. Rất may là sự tập trung của thủ thành Văn Lâm cùng các hậu vệ đã giúp mành lưới của đội bóng áo đỏ được bảo toàn.



Sau hơn 80 phút thi đấu, tỷ số vẫn là 0-0 khiến Philippines cảm thấy lo lắng vì lượt đi họ đã thua với tỷ số 1-2. Do đó, “The Azkals” buộc phải dâng cao tấn công và “sập bẫy” của đội tuyển Việt Nam. Phút 83, từ một pha tấn công bên phía cánh trái, Văn Đức căng ngang vào cho Quang Hải đệm bóng, ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam.



Ở trận đấu này, Quang Hải cũng có nhiều lần khiến mọi người nhắc đến tên mình nhờ lối chơi năng nổ và thông minh. Trước đó, anh cũng có pha “ngả bàn đèn” cực đẹp ở phút 28, nhưng đáng tiếc là không thể ghi bàn do bóng đi trúng vị trí của thủ thành Philippines.



Với màn trình diễn của mình, Quang Hải không chỉ giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2-1, mà còn giúp bản thân mình được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu.



Đồng thời, Quang Hải cũng góp công lớn giúp tuyển Việt Nam giành vé vào chơi ở vòng chung kết AFF Cup 2018 với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 4-2.

Bảo Tuấn