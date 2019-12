Rashford lập cú đúp, M.U phá hỏng ngày về của Mourinho

Quảng cáo

Trước trận đấu này, M.U bị đánh giá thấp hơn cho dù được chơi trên sân nhà. Hai trận gần nhất, Quỷ đỏ liên tiếp bị các đội bóng mới thăng hạng Sheffield Utd và Aston Villa cầm hòa. Trong khi đó, Tottenham có 3 chiến thắng liên tiếp kể từ khi bổ nhiệm Jose Mourinho thay cho Pochettino.Ngoài ra, sự am hiểu của Mourinho với M.U cũng khiến nhiều người tin rằng Tottenham sẽ có chiến thắng tại Old Trafford, qua đó giúp “Người đặc biệt” chứng minh ban lãnh đạo M.U đã sai khi sa thải ông cách đây 1 năm.Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra ngược lại. Sai lầm của hàng phòng ngự khiến Tottenham thủng lưới ngay ở phút thứ 6. Các hậu vệ áo trắng bỏ quên Rashford dứt điểm, trước khi thủ môn Paulo Gazzaniga mắc lỗi khép góc, đổ người chậm khiến đội khách bị dẫn trước.Sau bàn thắng, M.U tiếp tục tấn công như vũ bão. Tài năng trẻ Mason Greenwood, Rashford và Jesse Lingard thay nhau “bắn phá” khung thành của Tottenham. Nếu không có thủ môn Paulo Gazzaniga và xà ngang cứu thua, Tottenham đã thủng lưới thêm ít nhất một lần.Trong thế trận bế tắc, Tottenham bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 40 sau pha xử lý đẳng cấp của Dele Alli. Tuy vậy, niềm vui của Mourinho và các học trò chỉ kéo dài hết giờ nghỉ giải lao. Ngay ở phút thứ 2 của hiệp hai, Sissoko đã phạm lỗi với Rashford trong vòng cấm khiến Tottenham chịu phạt đền. Trên chấm 11m, số 10 M.U dễ dàng đánh lừa Gazzaniga để nâng tỉ số lên 2-1 cho Quỷ đỏ.Không chấp nhận thất bại, Mourinho xua học trò lao lên tấn công tìm bàn gỡ. Ông lần lượt tung Eriksen, Lucas Moura, và Lo Celso vào sân nhằm thay đổi tình hình nhưng không thành công. Tottenham thi đấu bế tắc trước hàng thủ số đông của M.U và chấp nhận thất bại 1-3.Trận thua này khiến Mourinho có ngày trở về Old Trafford đáng quên. Trong khi đó, M.U và Solskjaer có 3 điểm quan trọng trong bối cảnh tương lai HLV người Na Uy cực kỳ bấp bênh.

A Phi