Real ‘giao trứng cho ác’: HLV tạm quyền cuồng Messi

Mối thâm thù giữa Real Madrid và Barcelona đã có từ lâu và trở nên cực kỳ gay gắt kể từ khi Lionel Messi xuất hiện. Ngôi sao người Argentina là một trong những nhân tố đặc biệt giúp Barca thống trị La Liga trong vòng hơn một thập kỷ qua. Ngoài ra, sự so kè giữa Messi và Ronaldo cũng là lý do khiến người Real Madrid không thể ưa tiền đạo nhỏ con này.Tuy nhiên, tình thế hiện tại khiến Real Madrid phải bổ nhiệm một HLV tạm quyền vốn là “fan cuồng” của Messi: Santiago Solari. Cựu cầu thủ chạy cánh người Argentina từng khoác áo Los Blancos trong vòng 5 năm (2000-2005) và bắt đầu dẫn dắt các đội trẻ Real từ năm 2013.Trước khi trở lại Bernabeu, Solari từng tham gia bình luận cho các tờ báo và kênh truyền hình thể thao. Trong các nhận định của mình, ông luôn dành những mỹ từ cao siêu cho Messi và chắc chắn không hề dễ nghe với người Real Madrid.Solari từng ca ngợi Messi: “Ghi bàn là bản năng của Messi. Nó giống như những cơn bão, như sấm sét và cuồng phong. Đó là hiện tượng tự nhiên mà người ta không thể ngăn cản”. Hoặc “Mỗi khi Messi nhận bóng, mặt sân như rung chuyển, tất cả đều câm nín còn HLV đối phương chỉ biết ngồi yên cầu nguyện. Nó giống như người ta nhìn thấy tia chớp nhưng chỉ biết chờ đợi tiếng sấm rền vậy”.Sau khi Julen Lopetegui bị sa thải, Chủ tịch Florentino Perez đã ưu tiên bổ nhiệm Solari trước các phương án hấp dẫn khác như Arsene Wenger hay Antonio Conte. Nhiều người cho rằng Perez hy vọng Solari sẽ lập lại kỳ tích của Zidane, người cũng đi lên từ vị trí HLV đội trẻ vào năm 2015 và giúp Los Blancos vô địch Champions League 3 năm liên tiếp.Trong thời gian làm HLV đội trẻ Real, Solari từng bày tỏ mong muốn đưa Messi về Bernabeu thay thế Ronaldo. Ông cũng nói thẳng Real Madrid thiếu may mắn khi không được sở hữu siêu cầu thủ như Messi.

A Phi