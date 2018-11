Ronaldinho lâm cảnh ‘khốn khổ’ vì xây dựng trái phép

Theo tờ Universo Online, cách đây chưa lâu, Ronaldinho cùng anh trai Ronaldo de Assis đã đổ tiền xây dựng một công trình trên một bến đỗ tàu đánh cá ở thành phố Porto Alegre, Brazil. Tuy nhiên, khu đất đó lại là nơi mà chính quyền của Rio Grande do Sul đặt chế độ bảo vệ đặc biệt và cấm xây dựng dưới mọi hình thức vì có thể gây ảnh hưởng tới môi trường sinh thái biển.



Không hiểu vì lý do gì, Ronaldinho lại không biết về lệnh cấm này nên anh vẫn cứ đầu tư xây dựng. Do đó, vô tình dấn thân vào cuộc chiến pháp lý và cho đến nay nó đã kéo dài 4 năm khiến cựu ngôi sao của Barcelona phải “hao tiền, tốn của” rất nhiều.



Hiện tại, Ronaldinho được cho là đang gánh trên vai khoản nợ lên tới 1,75 triệu bảng. Trong đó, bao gồm cả tiền phạt lẫn tiền anh đi vay mượn khắp nơi nhằm chi trả cho các vấn đề về pháp lý.



Đáng chú ý, khi tiến hành kiểm tra tài chính của anh, Chính phủ Brazil lại phát hiện “Rô vẩu” chỉ còn 5,24 bảng (khoảng 160.000 vnd). Do đó, anh bị các cơ quan luật pháp của Brazil tịch thu hộ chiếu và bị liệt kê vào dạng mất tích. Thậm chí, họ còn có thể chuyển anh sang dạng “truy nã” nếu không sớm xuất hiện để giải trình cụ thể về các khoản nợ này.



Vào ngày 17/11 tới, Ronaldinho sẽ tham dự trận đấu giao hữu có tên “Trận đấu của các nhà vô địch - The Game of Champions” ở Frankfurt, Đức vào ngày 17/11. Trước đó, anh cũng từng sang Trung Quốc, Nhật Bản để tham dự một số chiến dịch quảng cáo.



Điều này cho thấy, có vẻ Ronaldinho đang cố gắng “chạy show” nhằm kiếm tiền chi trả cho các khoản nợ của mình.

