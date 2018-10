Ronaldo rạng rỡ trở lại thăm Sir Alex Ferguson

Hôm qua, Ronaldo đã trở lại Old Trafford thi đấu lần đầu tiên kể từ năm 2013. Lần này, anh khoác áo Juventus nhưng vẫn chiến thắng trước đội bóng cũ M.U.Trong quá khứ, Ronaldo từng khoác áo M.U trong 6 năm đầu sự nghiệp, giành hàng loạt danh hiệu lớn và trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới nhờ sự dìu dắt của Sir Alex Ferguson. Chính vì thế, tiền đạo người Bồ Đào Nha luôn dành tình cảm đặc biệt cho M.U cũng như HLV huyền thoại người Scotland.Cách đây 5 năm, Ronaldo trở lại Old Trafford trong màu áo Real Madrid. Tuy nhiên ở thời điểm đó, anh phải đối đầu với M.U do Sir Alex dẫn dắt và không thể gặp riêng HLV này.Hiện tại, mọi chuyện dễ dàng hơn bởi lẽ Sir Alex đã nghỉ hưu được 5 năm. Chưa kể, Ronaldo cũng có lý do đặc biệt để đến thăm thầy cũ. Đó là vì Sir Alex vừa bị tai biến và phải phẫu thuật não vào hồi tháng 5 vừa qua. Ronaldo đã gửi video chúc Sir Alex mau lành bệnh, nhưng chắc chắn điều đó không có ý nghĩa bằng việc anh tự đến thăm ông.Chia sẻ trên trang cá nhân, Ronaldo cho biết anh rất vui khi nhìn thấy Sir Alex khỏe mạnh. Sau ca phẫu thuật, cựu HLV của M.U đã phải nằm viện điều trị hơn 1 tháng. Ông cũng chỉ vừa trở lại Old Trafford xem M.U thi đấu vào tháng trước.Ronaldo viết: “Ông là HLV vĩ đại, và trên hết là người đàn ông tuyệt vời. Ông đã dạy tôi rất nhiều điều cả trong và ngoài sân cỏ. Thật vui khi được gặp ông khỏe mạnh như thế này!”Trước đó, trong buổi họp báo trước giờ bóng lăn, Ronaldo cũng hết lời ca ngợi Sir Alex và khẳng định anh sẽ khó có được sự nghiệp như hiện tại nếu không có HLV người Scotland.

A Phi