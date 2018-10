‘Săn’ 2 xe sang Lexus gần 5 tỷ đồng ở giải Golf báo Tiền Phong 2018

Sau buổi họp báo công bố giải đấu Tiền Phong Golf Championship 2018, ngày 19/10, ban tổ chức cũng đã xác định 2 hố Hole In One để đặt xe Lexus là các hố Par 3 6 và 14. Đây là những hố được đánh giá có vị trí đẹp và khoảng cách, độ khó không quá lớn để các tay Golf có thể xuất sắc giành giải thưởng.

Hai chiếc xe đặt ở 2 hố Hole In One là này dòng xe sang Lexus NX300 được nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản.

Được phát triển dựa trên ý tưởng “Xe thể thao đô thị hạng sang” (Premium Urban Sports Gear), Lexus NX có thiết kế cá tính, không gian nội thất rộng rãi đẳng cấp, khả năng vận hành linh hoạt đầy hứng khởi và hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu tối ưu.

Các Golf thủ sẽ có cơ hội trúng 2 chiếc Lexus NX300 trị giá gần 5 tỷ đồng ở giải Tiền Phong Golf Championship 2018.

Ngoại thất của NX300 nổi bật với t oàn bộ mặt trước được làm mới, phần trên của lưới tản nhiệt và cản trước được thiết kế lại để kết hợp mượt mà hơn với nắp ca-pô cùng cửa trước. Cụm đèn pha projector 3 bóng LED lấy cảm hứng từ mẫu coupe thể thao đầu bảng LC và đèn báo rẽ LED dạng tia giúp NX toát lên diện mạo thể thao và sắc sảo. Ngoài ra, các chi tiết trang trí viền mạ crôm bóng mượt màu xám cùng các thanh chạy dọc tạo nên vẻ ngoài mới mẻ và ấn tượng cho lưới tản nhiệt.

Đuôi xe đồng nhất phong cách thể thao của phần đầu xe với những đường nét mô phỏng lưới tản nhiệt hình con suốt của cản sau và cụm đèn hậu vuốt dài vào phía trong, nhấn mạnh hơn hình dáng chữ L đặc trưng của Lexus, góp phần cho diện mạo bề thế của chiếc xe. Mâm xe kích thước 18-inch thiết kế trẻ trung với sự đối lập của hai tông màu trên mỗi chấu kép tạo ấn tượng về chiều sâu 3D.

Khoang nội thất NX 300 đậm chất thể thao và đẳng cấp nhờ thiết kế mới đơn giản hiện đại của bảng điều khiển trung tâm, các nút bấm dạng mảnh và nút gạt tiện lợi có họa tiết trang trí hình chữ "L" tinh tế; màn hình giải trí kích thước lớn 10,3 inch kết hợp với Giao diện điều khiển cảm ứng (Remote Touch Interface) cải tiến của Lexus; hệ thống âm thanh 10 loa cao cấp, thiết kế mới đơn giản mà sang trọng của đồng hồ analog; bổ sung thêm nút điều khiển nhiệt độ trên bảng điều khiển hàng ghế sau và sạc không dây chuẩn Qi có kích thước lớn tương thích với nhiều thiết bị...

Nội thất đẳng cấp của Lexus NX300.

Lexus NX300 được trang bị đ ộng cơ Turbo tăng áp cuộn đôi 2.0L ưu việt với công nghệ phun xăng trực tiếp 4 kỳ cho động cơ tăng áp D-4ST và công nghệ ESTEC, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6 và sản sinh công suất cực đại 235 mã lực tại 4.800-5.600 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại 350 Nm tại 1.650-4.000 vòng/ phút.

Những trang bị khác nổi bật trên Lexus NX300 như h ệ thống treo tự động thích ứng (AVS) được cải tiến, giúp tối ưu hóa sự ổn định và linh hoạt của chiếc xe trong mọi điều kiện đường sá đô thị. Hệ thống dẫn đường tích hợp bản đồ Việt Nam, Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM, Hệ thống cảnh báo va chạm khi lùi RCTA, và Hệ thống cảnh báo áp suất lốp TPWS.

Ngoài trang bị, công nghệ hiện đại, các chi tiết được làm thủ công cũng là điểm nhấn đáng chú ý khác của Lexus NX300. Một số chi tiết nội thất, ốp cửa gỗ Shimamoku chế tác tỉ mỉ qua nhiều công đoạn, chất liệu da cao cấp kèm các đường chỉ khâu thể hiện sự khéo léo của những bậc thầy thủ công Lexus (Takumi master).

Lexus NX còn được nhận nhiều đánh giá tích cực như Giải thưởng An toàn Hàng đầu (TOP Safety Pick +) năm 2015, 2016 và 2017 của Viện Bảo hiểm An toàn Xa lộ Mỹ (IIHS), Giải thưởng Chiếc SUV hạng sang đáng mua nhất (Best luxury compact SUV for the Money) năm 2016, 2017 của US News, Giải thưởng Chiếc xe giá trị tốt nhất (Best Overall Value) 2017 của Intellichoice cho phân khúc SUV compact hạng sang,...

Lexus NX 300 được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, có 9 màu ngoại thất và 6 màu nội thất cùng mức giá bán lẻ đề xuất 2,44 tỷ đồng.

Khi sở hữu Lexus NX 300 mới, khách hàng sẽ được hưởng:



- Chế độ bảo dưỡng định kỳ miễn phí trong 3 năm hoặc 60,000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước) bao gồm cả công sửa chữa, phụ tùng và dầu động cơ Lexus chính hiệu



- Chế độ bảo hành trong vòng 3 năm và không giới hạn số km



- Dịch vụ sửa chữa và hỗ trợ kỹ thuật từ Đại lý Lexus chính hãng theo tiêu chuẩn của Lexus toàn cầu và tinh thần hiếu khách Omotenashi nổi tiếng của người Nhật



Bên cạnh đó, Dịch vụ tài chính Lexus, Dịch vụ Bảo hiểm Lexus với những sản phẩm được Lexus và các đối tác hàng đầu nghiên cứu phát triển là những lựa chọn tối ưu dành riêng cho nhu cầu đa dạng và mong đợi về dịch vụ đẳng cấp, chất lượng hàng đầu của khách hàng Lexus. Tiền Phong Golf Championship 2018 quy tụ 144 golfer thi đấu trong vòng một ngày, vào thứ 7 (3/11/2018) trên sân golf 18 hố Kings Course thuộc BRG Kings Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Thể thức thi đấu gậy tính điểm NET theo Handicap ngày (System 36). Các golfer được chia làm 4 bảng đấu: bảng A (HDCP từ 0-15); bảng B (HDCP từ 16- 28), bảng C (HDCP từ 29-36) và bảng nữ. Các golfer nam sẽ thi đấu tại Tee Vàng, nữ thi đấu Tee Hồng. Để biết rõ thông tin chi tiết, xin liên hệ đăng ký:



VP CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN TM VÀ ĐẦU TƯ HÀ VIỆT



P 803, Tầng 8, Giảng Võ Lake View Building, Phố Trần Huy Liệu, P.Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà Nội.



Hotline : 0911 592 118 & 0977585344 (Ms.Huyền)



Email: Sales1@havietgolf.vn



Hạn đăng ký : Trước 22h00 ngày 28/10/2018 hoặc khi BTC đã nhận đủ số lượng người chơi.

Hân Nguyễn