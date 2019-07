‘Săn’ bí quyết cho con một mùa hè năng động tại trại hè năng lượng 2019

Năm nay, Trại hè năng lượng do Nestle Milo tổ chức tiếp tục mở rộng quy mô từ 4 lên 6 tỉnh thành, trở thành đối tác của 15 trung tâm thể dục thể thao trên cả nước. Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng quy mô, Trại hè năm nay còn mở rộng hình thức với chuỗi Ngày hội “Bí quyết cho con mùa hè năng động” . Đây chính là sân chơi tích hợp cho cả mẹ và bé. Trong khi các con được trải nghiệm đa dạng các môn thể thao thì phụ huynh được cung cấp kiến thức hữu ích về dinh dưỡng giúp con duy trì năng lượng trong những ngày hè thông qua trò chơi tương tác và sự tư vấn chuyên sâu từ chuyên gia dinh dưỡng.

Thể thao và dinh dưỡng chính là chìa khóa cho con phát triển toàn diện

Mẹ và bé cùng thi tài trong các thử thách và nhận thưởng tại ngày hội

Bà Bùi Thị Tuyết An, chuyên gia dinh dưỡng tại ngày hội, cho biết vào ngày hè, các bé vận động nhiều, mồ hôi tiết ra nhiều, vì vậy các em cần được bổ sung dinh dưỡng hợp lý để bù lại năng lượng đã tiêu hao. Do đó, đầu tiên, phụ huynh cần chú ý đảm bảo đủ 4 nhóm dưỡng chất cho trẻ: bột đường, đạm, béo, vitamin và khoáng chất. Bên cạnh đó, vào những ngày hè nắng nóng, cần tăng cường thêm trái cây có nhiều vitamin C giúp tăng sức đề kháng cho trẻ. Mặt khác, phụ huynh cần nhắc nhở trẻ uống đủ nước, đặc biệt trong những ngày vận động nhiều. Cũng theo chuyên gia dinh dưỡng Bùi Thị Tuyết An, các bậc phụ huynh cần khuyến khích con tham gia các môn thể thao phù hợp với thể trạng và sở thích của con. Điều đó giúp trẻ tăng cường sức khỏe, phòng chống tình trạng béo phì, đồng thời giúp tăng cường khả năng tập trung, chú ý của trẻ.