'Săn' giải HIO hấp dẫn tại Tiền Phong Golf Championship 2020

Tiền Phong Golf Championship 2020 quy tụ 144 golfer trong nước và quốc tế sẽ tranh tài trên sân Kings Course của BRG Kings Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) vào ngày 31/10 tới.

Để tăng cường chất lượng chuyên môn của giải, theo đúng tôn chỉ của giải là hướng đến tính chuyên nghiệp cao, BTC sẽ mời các golfer trẻ hàng đầu Việt Nam tham dự như Nguyễn Thảo My, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Vũ Quốc Anh, Đoàn Uy, Thanh Minh, Trúc An, Quang Trí, Đặng Minh...

Đáng chú ý, không chỉ xuất hiện với vai trò khách mời, hoa hậu Ngọc Hân, hoa hậu Jennifer Phạm, Á hậu Huyền My, người đẹp Thanh Tú cùng một số người đẹp khác sẽ trực tiếp cầm gậy ra sân, thử sức với các golfer dự giải.

Tại giải đấu năm nay, golfer may mắn ghi cú HIO (Hole in one) sẽ có cơ hội nhận được những giải thưởng hấp dẫn. Theo đó, 4 giải HIO sẽ được đặt tại 4 hố Par 3 (hố 4, hố 6, hố 14, hố 17) gồm 3 xe ô tô hiệu Toyota (Camry, Fortuner Legender và Corolla Cross).

Ngoài ra, giải thưởng HIO còn có 1 bộ gậy Majesty Prestigio X trị giá 400 triệu đồng và một số phần thưởng có giá trị khác.

Bên cạnh giải thưởng cho người chiến thắng chung cuộc (Best Gross), BTC còn trao các giải Nhất, Nhì, Ba ở mỗi bảng, cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn cho các giải kỹ thuật như 2 giải Longest Drive, 1 giải Nearest to the Line, 5 giải Nearest to the Pin. Các giải thưởng này gồm thẻ đánh golf 1 năm ở sân Tam Đảo, thẻ Platium CLB du thuyền, vé máy bay Vietnam Airline, voucher golf các sân phía Bắc.

Tiếp nối truyền thống, BTC sẽ trao Cúp luân lưu cho nhà vô địch, có khắc tên nhà vô địch trên Cup qua từng năm. Ba nhà vô địch đã được vinh danh gồm Lê Hùng Nam, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Vũ Quốc Anh.

Các golfer dự giải Tiền Phong Golf Championship 2020 sẽ được chia làm bốn bảng đấu: bảng A (HDCP từ 0-15), bảng B (HDCP từ 16- 28), bảng C (HDCP từ 29-36) và bảng nữ (HDCP 0-36), thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 hố tính điểm NET theo Handicap ngày - System 36.