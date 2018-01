'Sát thủ' Aguero phủ nhận mâu thuẫn với HLV Guardiola

Sergio Aguero chính là "Chân sút vĩ đại nhất lịch sử của Man City" khi sở hữu 185 bàn cho đội bóng thành Manchester. Vậy nên, anh muốn mình được trân trọng hơn, tức luôn có một vị trí trong đội hình xuất phát. Thế nhưng HLV Pep Guardiola có vẻ không quan tâm nhiều tới điều này, mà chỉ coi tiền đạo người Argentina như bất cứ cầu thủ nào tại sân The Etihad.

Trong nhiều trận đấu, thậm chí cả những trận quan trọng, Guardiola sẵn sàng đẩy Aguero lên ghế dự bị để dành chỗ cho Gabriel Jesus và Raheem Sterling. Điển hình như ở trận derby Manchester mới đây không lâu, cựu ngôi sao Atletico Madrid thậm chí còn phải ngồi dự bị từ đầu cho đến hết trận... Điều này tất nhiên khiến Aguero có phần không vui, đồng thời khiến báo chí có những đồn đoán về tương lai của anh.

Theo The Sun, Aguero và HLV Pep Guardiola có những rạn nứt không thể hàn gắn, đồng thời bóng gió tiền đạo người Argentina này sẽ rời sân The Etihad ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018 mở cửa. Trước những thông tin này, Aguero đã lập tức lên tiếng. Theo đó anh khẳng định, tất cả chỉ là những tin đồn vô căn cứ và anh muốn tiếp tục gắn bó với sân The Etihad.

“Tôi có hợp đồng đến năm 2020. Sự thật là tôi hy vọng sẽ hoàn thành hợp đồng này. Hiện tại, tôi vẫn cố gắng thể hiện phong độ tốt nhất đến hết mùa giải và sau đó, chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra. Kế hoạch của tôi là không thay đổi CLB. Như tôi đã luôn luôn nói trước đây, CLB có quyền quyết định, họ là người duy nhất quyết định tương lai của tôi. Bất kể họ quyết định thế nào, tôi cũng tôn trọng điều đó. Và với Guardiola, mọi thứ đều ổn”, Aguero nhấn mạnh.

Từ đầu mùa, Aguero chỉ có 15 trận đá chính ở Premier League nhưng đã ghi được 13 bàn thắng. Chỉ có Harry Kane (18), Mohamed Salah (17) và Raheem Sterling (14) ghi được nhiều bàn thắng hơn tiền đạo người Argentina. Mới đây, khi Gabriel Jesus dính chấn thương nặng và nghỉ dài hạn, nhiệm vụ ghi bàn dồn cả lên vai Aguero.

Lâm Văn