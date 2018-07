Sau 3 tháng giằng co, Chelsea... 'đầu hàng' HLV Conte

Chelsea lên kế hoạch chia tay Antonio Conte từ cuối mùa giải trước, thời điểm họ bật khỏi top 4 Premier League và chắc chắn không có vé tham dự Champions League. Tuy nhiên, đội bóng thành London không muốn đơn phương sa thải Conte vì khoản tiền đền bù lên đến 9 triệu bảng.



Ngược lại, HLV người Italia cũng quyết tâm bám trụ lại Stamford Bridge để nhận tiền bồi thường. Thay vì từ chức, Conte thậm chí vẫn đến tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới cùng các cầu thủ vào đầu tuần này. Vụ việc kéo dài khiến Chelsea rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Không chỉ không ổn định được nội bộ, The Blues còn chưa thể chiêu mộ được tân binh nào trong khi các đối thủ khác đều đã có sự bổ sung chất lượng.



Chính vì thế, sau khi xác định Conte không chấp nhận từ chức với bất cứ lý do nào, Chelsea đã buộc phải sa thải HLV 48 tuổi này. Cho dù Chelsea chưa có thông báo chính thức, nhưng hàng loạt ngôi sao của The Blues đã lên tiếng nói lời chia tay với Conte, trong đó có Cesc Fabregas và cựu đội trưởng John Terry.



Người thay thế Conte là một HLV người Italia khác: Maurizio Sarri. Vị HLV 59 tuổi này đã bị Napoli thay thế bằng Carlo Ancelotti từ tháng 5. Tuy nhiên, Chelsea vẫn phải chi tiền để thuyết phục Napoli nhả người vì Sarri vẫn còn nguyên hợp đồng với CLB của Italia.

Maurizio Sarri sẽ là HLV mới của Chelsea



Ngay sau khi bổ nhiệm Maurizio Sarri, Chelsea sẽ bắt tay vào mua sắm phục vụ kế hoạch của HLV này. Theo truyền thông Anh, Chelsea coi như đã có học trò cũ của Sarri ở Napoli là tiền vệ Jorginho. Ngoài ra, The Blues cũng xúc tiến mua tiền đạo Gonzalo Higuain từ Juventus. Theo Sky Sport, Chelsea sẽ mất thêm khoảng 8 triệu bảng trong thương vụ này. Điều đó có nghĩa việc thay HLV ở mùa hè năm nay khiến The Blues tiêu tốn khoảng 17 triệu bảng.Ngay sau khi bổ nhiệm Maurizio Sarri, Chelsea sẽ bắt tay vào mua sắm phục vụ kế hoạch của HLV này. Theo truyền thông Anh, Chelsea coi như đã có học trò cũ của Sarri ở Napoli là tiền vệ Jorginho. Ngoài ra, The Blues cũng xúc tiến mua tiền đạo Gonzalo Higuain từ Juventus.

