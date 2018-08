Sau 39 năm, Pele quyết định bán biệt thự với giá khó tin

Vào năm 1979, Pele đã quyết định giã từ sự nghiệp quần đùi áo số ở tuổi 39. Cùng năm đó, huyền thoại bóng đá Brazil cũng bỏ ra 120.000 bảng để mua một căn biệt thự tại Hamptons để chuẩn bị cho kế hoạch “dưỡng già”.



Được biết, nguyên nhân khiến Pele quyết định chọn căn biệt thự này là do nó nằm gần bãi biển bãi biển Springs và chỉ mất 2 giờ đồng hồ lái xe để tới New York tráng lệ. Đó là điều kiện thích hợp để chọn làm nơi nghỉ mát cũng như thực hiện các kế hoạch cho việc vui chơi của huyền thoại bóng đá 77 tuổi.



Ngoài ra, một lý do khác khiến Pele quyết định chọn căn biệt thự này là do nó thuộc hạng sang với thiết kế sang trọng. Với 6 phòng ngủ, 5 phòng tắm, hồ bơi ngoài trời và nhà bếp, phòng ăn đầy đủ tiện nghi, rất thích hợp cho việc cùng gia đình hoặc người thân, bạn bè tổ chức các bữa tiệc.



Tuy nhiên, cách đây không lâu, Pele đã quyết định bán căn biệt thự này sau 39 năm sở hữu. Ban đầu, ông dự định bán nó với giá 2,5 triệu bảng, nhưng cuối cùng lại bán với giá 2,2 triệu bảng.



Thế nhưng, con số này đã hơn so với giá mà Pele mua là 2,08 triệu bảng. Đây là một số tiền không nhỏ và nó có thể giúp huyền thoại bóng đá người Brazil có thể thực hiện các kế hoạch trong tương lai.

Bảo Tuấn

The Sun