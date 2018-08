Sợ CĐV Arsenal, HLV Wenger từng phải thuê cả… vệ sĩ

Kết thúc mùa giải 2017/18, HLV Arsene Wenger đã quyết định rời Arsenal, kết thúc triều đại kéo dài 22 năm của mình tại đội bóng thành London. Theo phía lãnh đạo Arsenal và bản thân HLV Wenger, thì ông đã quyết định từ chức để nhường chỗ cho một người khác trẻ trung hơn. Tuy nhiên, một số tờ báo Anh tiết lộ, các ông chủ của sân Emirates đã sa thải “Giáo sư” vì quá thất vọng với cảnh đội bóng mùa thứ 2 liên tiếp không có vé dự Champions League.

Nhưng dù là thế nào thì HLV Wenger cũng đã lui vào hậu trường. Hiện tại, ông tạm nghỉ ngơi, dành thời gian viết tự truyện và chưa có ý định trở lại với bóng đá. Mới đây, nhà cầm quân 68 tuổi này đã cho ra mắt cuốn tự truyện mang “The Inside Story Of Arsenal Under Wenger” kể về 22 năm dẫn dắt Arsenal với nhiều bí mật lần đầu được hé lộ.

Trong cuốn tự truyện do nhà báo John Cross chắp bút, HLV Wenger thừa nhận, trong 2 năm cuối dẫn dắt Arsenal, ông đã đối mặt với sức ép kinh khủng từ CĐV nhà. Những băng-rôn, biểu ngữ mang thông điệp "Wenger Out" được chăng dày đặc trên khán đài trong mỗi trận đấu. Rồi thì những la ó, chỉ trích… liên tục ập tới. Tất cả khiến “Giáo sư” phải sống trong nỗi bất an thường trực và buộc phải luôn mang theo vệ sĩ bên mình kể từ đầu giữa năm 2016.

Ngoài ra, HLV Wenger cũng tránh lui tới những địa điểm có đông sự tập trung của các CĐV Arsenal và cũng ít khi tiếp xúc với họ ngoài đường vì lo ngại bị tấn công. Phải tới khi chính thức chia tay “Pháo thủ”, nhà cầm quân người Pháp mới thở phào. Ông bật mí, mấy tháng trở lại đây được sống trong tâm trạng rất thoải mái và không chịu thêm sức ép nào.

Lâm Văn