Swing For Truong Sa – Giải Gôn vì Trường Sa thân yêu

Quần đảo Trường Sa là một huyện đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa, nằm ở phía Nam Biển Đông. Quần đảo có hơn 100 hòn đảo, rạn đá ngầm, cồn san hô nằm rải rác trên vùng biển hơn 160.000 km2. Nhắc đến Trường Sa không thể không kể đến những khó khăn, hiểm nguy mà Quân và Dân trên đảo ngày đêm phải đối mặt. Thời tiết tại đây vô cùng khắc nghiệt, các đảo hứng chịu trung bình từ 18 ~ 20 cơn bão mỗi năm nên còn được mệnh danh là “Quần đảo bão tố”. Cấu tạo địa hình cũng gây nhiều bất lợi cho trồng trọt. Do cách xa đất liền nên việc vận chuyển hàng hóa gặp nhiều trở ngại, khó khăn, nhất là khi trên đảo nguồn nước ngọt vô cùng khan hiếm. Do đó, “Swing for Truong Sa” được ban tổ chức quyết tâm thực hiện với mong muốn sẽ tiếp thêm phần nào sự kiên cường cho những “anh hùng thầm lặng” của Tổ quốc.

Giải gôn Swing for Truong Sa sẽ được tổ chức vào ngày 21/12/2019 tại sân KN Golf Links – Cam Ranh. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia 2019 với chủ đề “Nha Trang - Sắc màu của biển” và hướng đến chào mừng kỷ niệm 45 năm giải phóng Quần đảo Trường Sa. Đây không chỉ là trận tranh tài của 132 gôn thủ mà còn hướng đến việc kết nối những mạnh thường quân, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm tạo ra những đóng góp thiết thực cho Dân và Quân huyện đảo Trường Sa. Với chủ đề “Biển Ngọt”, những đóng góp thu được từ chương trình sẽ được sử dụng vào việc xây dựng hệ thống máy lọc nước biển thành nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho một số đảo còn gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, Ban Tổ chức còn dành tặng nhiều phần học bổng giá trị cho các con em chiến sĩ, cán bộ đang công tác tại quần đảo này.

Sáng ngày 28/10, ban tổ chức đã thực hiện Lễ ký kết đồng hành phối hợp tổ chức giải gôn Swing for Truong Sa tại Sân gôn Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Công ty TNHH KN Cam Ranh, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải Quân và Đài Tiếng nói Việt Nam VOV. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Văn Kiểm – Trưởng ban tổ chức chia sẻ “Trưởng thành trong môi trường quân đội, tôi hiểu những khó khăn và rất vinh dự khi có cơ hội được tổ chức chương trình ý nghĩa này, góp một phần nhỏ bé của mình vào việc cải thiện cuộc sống vật chất và tinh thần cho Dân và Quân Trường Sa”. Đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Trần Minh Hùng – Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam khẳng định “Việc tham gia tuyên truyền, đồng hành cùng giải gôn Swing for Truong Sa để huy động kinh phí hỗ trợ Quân và Dân Trường Sa xây dựng các hệ thống máy lọc nước ngọt là một hoạt động hết sức ý nghĩa với người dân và chiến sĩ nơi hải đảo tiền tiêu của Tổ Quốc”.

Các gôn thủ tham dự giải đấu sẽ được chia theo 03 bảng: A (HDC 00 - 20), B (HDC 21+), C (Nữ) thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 lỗ. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 01 giải vô địch Best Gross; giải Nhất, Nhì, Ba mỗi bảng; giải Hole-In-One (HIO) và 8 giải kỹ thuật (04 giải bóng gần cờ nhất, 02 giải phát bóng xa nhất, 02 giải phát bóng thẳng nhất). Tổng giá trị giải thưởng hơn 10 tỷ đồng, bao gồm cúp thi đấu; giải HIO giá trị gồm xe Mercedes, nền villa Biên Hòa New City, nền nhà phố Para Grus thuộc Quần thể Đô thị, Giải trí – Nghỉ dưỡng KN Paradise cùng nhiều vật phẩm hấp dẫn khác sẽ được công bố vào đêm trao giải.

Được đánh giá là giải đấu lớn nhất năm 2019 của KN Golf Links và là chương trình ý nghĩa vì Trường Sa do Doanh nghiệp tư nhân tổ chức quy mô nhất từ trước đến nay, SWING FOR TRUONG SA sẽ được tổ chức trên sân The Links – “Sân Gôn Tốt Nhất Việt Nam 2019”, “Sân Gôn Mới Tốt Nhất Châu Á 2018” đồng thời lọt vào Top 6 sân gôn mới tốt nhất thế giới của World Golf Awards 2019. Tham gia vào giải đấu này, các gôn thủ sẽ có vé mời tham dự triển lãm ảnh “Trường Sa”, tham gia hoạt động đấu giá, đêm tiệc trao giải, chương trình rút thăm may mắn và các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Với mong muốn lan toả thông điệp của chương trình và nối gần hơn khoảng cách đất liền - hải đảo, tất cả các hoạt động đều được chuẩn bị chu đáo và mang đậm tinh thần dân tộc.

Thời hạn đăng ký: trước ngày 10/12/2019.

Để đăng ký tham gia giải đấu, quý khách vui lòng liên hệ qua số điện thoại (+84) 2583 999 666 hoặc email tới địa chỉ golf.booking@kngolflinks.com

Để đăng ký quyên góp và tài trợ, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0972 233 262 (Ms. Thanh) hoặc email tới địa chỉ thanh.ha@kngolflinks.com hoặc anhnt@kngroup.vn

