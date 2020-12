Tái hiện 'derby' thủ đô Thể Công-CAHN: Đập cổ kính ra tìm lấy bóng

Quảng cáo

“Trong quá khứ, mỗi khi đá với Thể Công, chúng tôi lại chơi với 100% nỗ lực để giành chiến thắng. Nhưng bây giờ thì chúng tôi…đi bộ là chính, không thể đá với hơn 100% sức lực như trước nữa. Điều quan trọng là chúng tôi được gặp lại nhau, vui vẻ ôn lại kỷ niệm xưa”-tiền vệ Vũ Minh Hiếu chia sẻ tại cuộc họp báo công bố trận “derby” giữa thế hệ cũ của CAHN-CLB Quân đội.

Đáp lại, tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn cho biết, trận đấu ngày 20/12 tới sẽ tái hiện những pha bóng đẹp cách đây 20-25 năm. Trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng (Dũng “Giáp”) thì tuyên bố, “đàn anh” Vũ Minh Hiếu…hãy đợi đấy!

CLB Quân đội (hay Thể Công) và Công an Hà Nội trước hết cùng là những đội bóng giàu truyền thống nhất của bóng đá Việt Nam, lần lượt ra đời vào các năm 1954 và 1956, rồi cùng nhau trở thành 2 thế lực của bóng đá miền Bắc giai đoạn trước khi đất nước hoàn toàn thống nhất. Từ khi giải bóng đá vô địch quốc gia được tổ chức vào năm 1980 (tên gọi ban đầu là giải A1 toàn quốc), 2 đội gần như luôn góp mặt, để rồi tạo nên một cặp đấu “derby Hà Nội” vô cùng thú vị. Sau 3 mùa vắng bóng vì phải xuống hạng (1993-1995), với một “thế hệ vàng” mới (gồm nhiều tên tuổi như Lã Xuân Thắng, Vũ Minh Hiếu, Nguyễn Bật Hưng, Nguyễn Tuấn Thành, Mai Tiến Dũng, Hoàng Trung Phong, Nguyễn Thanh Minh, Lê Dương Hưng...), Công an Hà Nội đã trở lại hạng cao nhất vào mùa giải 1996, và tiếp tục có những cuộc so tài nảy lửa đầy sức hấp dẫn cùng CLB Quân đội (tên gọi của Thể Công khi ấy) cũng với “một thế hệ vàng” đầy tài năng như Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Hải Biên, Nguyễn Hồng Sơn, Trương Việt Hoàng, Triệu Quang Hà, Phạm Như Thuần, Đặng Phương Nam, Trần Tiến Anh, Đỗ Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng,...

Vũ Minh Hiếu trong pha tranh chấp với Triệu Quang Hà ở một trận đấu giữa CAHN và Thể Công ngày trước

Với tính chất “derby” đầy thú vị, cuộc đọ sức giữa CLB Quân đội với Công an Hà Nội, dù diễn ra tại SVĐ Hàng Đẫy hay tại sân Cột Cờ cũng luôn thu hút rất đông đảo người hâm mộ trên các khán đài. Và thật thú vị khi trong suốt giai đoạn từ 1996-2002 (năm cuối cùng trước khi Công an Hà Nội được chuyển giao cho Hàng không Việt Nam), trong đa số những lần đối đầu, tỷ số của trận đấu luôn là hòa hoặc chênh lệch tối thiểu 1 bàn (chỉ có duy nhất 1 trận cách biệt lớn tại mùa giải hạng Nhất 1996).

Năm 2020 đánh dấu thời điểm 40 năm giải bóng đá vô địch quốc gia (20 năm bóng đá chuyên nghiệp), cũng là năm mà Liên đoàn bóng đá Hà Nội (HFF) được cải tổ mạnh mẽ. Với ý nghĩa ấy, HFF đã phối hợp cùng đối tác Next Media và các nhà tài trợ tâm huyết tổ chức trận thi đấu bóng đá phi lợi nhuận giữa Công An Hà Nội và CLB Quân đội (Thể Công) giai đoạn 1995-2000 nhằm tri ân các cầu thủ.

Tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn thời còn khiến bao CĐV bóng đá Việt Nam ngất ngây

Trận đấu này là dịp để các cựu cầu thủ, HLV của hai CLB tái hiện lại những phút giây hào hùng, không khí hừng hực vì màu cờ sắc áo của mỗi đội bóng sau nhiều năm rời xa nghiệp cầu thủ. Làm sống dậy một thời để nhớ, để tự hào và để phấn đấu hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong hiện tại và tương lai!

Trận đấu được tổ chức vào hồi 14h00 ngày 20/12/2020 trên sân Hàng Đẫy và được truyền hình trực tiếp trên Kênh VTC3 – OnSports.



Tiểu Phùng