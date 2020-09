Tái ngộ Chelsea, HLV Mourinho ngậm ngùi 'buông súng'

Quảng cáo

Vào lúc 01h45 rạng sáng mai (30/9), Tottenham sẽ có màn tiếp đón Chelsea ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup). Đây là cặp đấu khá thú vị khi HLV Jose Mourinho có màn tái ngộ đội bóng cũ. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không thể quyết chiến ở trận đấu này.



Lý do là giữa tuần này, Tottenham phải tham dự 2 trận đấu liên tiếp. Chỉ 48 giờ sau trận gặp Chelsea ở cúp Liên đoàn Anh, Spurs phải tham dự trận play-off Europa League với Maccabi Haifa. Hai trận đấu diễn ra khá sát nhau nên đội bóng Bắc London buộc phải xoay tua lực lượng.



Trong buổi họp báo trước trận, HLV Mourinho cho biết tấm vé dự vòng bảng Europa League là mục tiêu ưu tiên của Tottenham. Vì vậy, nhiều khả năng ông sẽ sử dụng nhiều cầu thủ trẻ và dự bị ở trận tiếp Chelsea.



"Tôi muốn chiến đấu ở Carabao Cup nhưng tôi không nghĩ rằng mình có thể. Chúng tôi có 1 trận đấu vào thứ 5 (Europa League). Giải đấu này không mang lại cho chúng tôi nhiều tiền như Champions League nhưng tấm vé dự vòng bảng vẫn là mục tiêu quan trọng", HLV Mourinho chia sẻ trong buổi họp báo trước trận gặp Chelsea.



Nói về lịch thi đấu dày đặc, HLV Jose Mourinho tỏ ra khá bực bội. Ông khẳng định Tottenham bất lợi về mọi mặt khi so với Chelsea.



"Chúng tôi rất quan trọng trận đấu vào thứ Năm. Trong khi đó, Chelsea thi đấu vào hôm thứ Bảy. Họ được nghỉ ngày Chủ Nhật và thứ Hai. Sau đó, họ thi đấu vào thứ Ba và chỉ tiếp tục vào cuối tuần này. Họ có lực lượng rất hùng hậu. Vì vậy, ngay cả khi không xoay tua lực lượng, họ vẫn có những cầu thủ như ý. Chúng tôi thi không có lợi thế như vậy", nhà cầm quân người Bồ nói thêm.



Đầu mùa giải này, ngoài các trận đấu ở Ngoại hạng Anh và cúp Liên đoàn Anh, Tottenham còn phải thi đấu 3 trận vòng loại Europa League. Lịch thi đấu quá dày khiến HLV Mourinho không thể xoay tua lực lượng như ý. Đây được cho là một trong những lý do dẫn tới chấn thương của tiền đạo Son Heung-min.



Ngay sau trận đấu với Chelsea ở cúp Liên đoàn Anh và Maccabi Haifa ở Europa League, Tottenham sẽ phải gấp rút chuẩn bị cho trận đấu với Man Utd thuộc vòng 4 Ngoại hạng Anh. Cuối tuần qua, Spurs đã gây thất vọng khi bị Newcastle cầm hòa với tỉ số 1-1.

Nguyên Khang