Tay đấm Anthony Joshua và tham vọng 'xưng bá' võ đài

Anthony Joshua được xem là tay đấm mạnh nhất thế giới thời điểm hiện tại. Chỉ mới 28 tuổi, võ sỹ người Anh đã thống lĩnh các đai vô địch hạng nặng IBF và WBA. Hồi cuối tháng 10 vừa qua, anh đánh bại đối thủ Carlos Takam để kéo dài chuỗi 20 trận toàn thắng bằng knock-out của mình.

Sau trận đấu này, Joshua tỏ rõ tham vọng trở thành võ sĩ đầu tiên trong lịch sử giữ 4 đai vô địch hạng nặng danh giá nhất. Đai vô địch WBC đang do tay đấm người Mỹ Deontay Wilder nắm giữ, đai WBO còn lại đang do võ sỹ người New Zealand Joseph Parker sở hữu.

Nếu thống nhất các đai vô địch, Joshua không chỉ trở thành “bá vương” võ đài, mà còn bước vào ngôi đền của những huyền thoại, sánh ngang với Mike Tyson hay Muhammad Ali. Vì thế, bản thân Joshua muốn nhanh chóng đấu với các đối thủ lớn.

Mới đây, giới truyền thông rầm rộ đưa tin, tay đấm người Anh lựa chọn Joseph Parker làm đối thủ tiếp theo của mình. Hai bên đã thương lượng với nhau nhiều tuần qua để tổ chức một trận thống nhất các đai vô địch hạng nặng vào năm sau.

Hôm qua, David Higgin- đại diện của Joseph Parker, tiếp tục mang tin vui đến với người hâm mộ khi xác nhận, cuộc thương lượng đã đạt được một bước tiến khổng lồ: “Chúng tôi đã tiến rất gần đến thỏa thuận và tôi sẽ bay đến London vào tuần tới để hoàn tất thỏa thuận. Chúng tôi đã chấp nhận mức chia 30-35% nhưng tôi chưa thể công khai. Eddie Hearn (người đại diện của Joshua) gửi tôi một hợp đồng dựa trên hợp đồng ở trận đấu với Klitschko. Hôm nay, tôi và luật sư sẽ bàn với nhau về nó rồi gửi lại cho anh ấy”.

Hearn cũng tiết lộ rằng thời gian và địa điểm trận so găng giữa hai võ sỹ vẫn đang được đàm phán, nhưng nó có thể rơi vào ngày 24/3, 31/3 hoặc 7/4/2018 và nhiều khả năng diễn ra tại SVĐ Principality ở Cardiff (Xứ Wales). Đây là lợi thế rất lớn đối với Joshua, còn Parker sẽ phải di chuyển một quãng đường dài để thi đấu.

Joseph Parker chắc chắn là một đối thủ không mấy dễ chịu đối với Joshua. Tay đấm người New Zealand giành được chiếc đai WBC sau khi đánh bại Andy Ruiz vào tháng 12/2016 ngay tại quê nhà. Sau đó, anh đã hai lần bảo vệ thành công, lần gần đây nhất là trận đấu với đối thủ người Anh Hughie Fury.

Huyền Mai