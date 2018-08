Thái Sơn Nam hạ CLB Nhật Bản, vào bán kết giải châu Á

Thái Sơn Nam nhập trận với lối chơi quyết liệt và giàu sức trẻ. Thế nhưng, họ lại sớm bị thủng lưới. Phút 7, Ando nhanh chân sút sệt chéo góc hạ gục thủ môn Hồ Văn Ý, mở tỷ số cho Nagoya Oceans.

Dẫu vậy bàn thua sớm không khiến Thái Sơn Nam đánh mất tinh thần chiến đấu. Trong một pha phản công chớp nhoáng, Văn Vũ chuyền tinh tế để Minh Trí hạ thủ môn Sekiguchi, gỡ hoà 1-1 cho đại diện Việt Nam.

Tưởng chừng hiệp 1 sẽ khép lại với tỉ số 1-1 thì ở những giây cuối cùng, Nishitani đệm bóng cột 2 chính xác nâng tỉ số lên 2-1 cho Nagoya Oceans.

Tuy nhiên, ngay những giây đầu tiên của hiệp 2, Minh Trí tung ra cú sút xa, mang về bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Thái Sơn Nam.

Trận đấu trở lại vạch xuất phát, Thái Sơn Nam chơi tự tin và tập trung hơn. Các học trò của ông Miguel Rodrigo tạo thế trận khá chắc chắn, nhất là trong khâu phòng ngự khiến Nagoya Oceans bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Hòa 2-2 trong 2 hiệp chính buộc 2 đội phải bước vào 2 hiệp phụ. Khi hiệp phụ thứ hai còn chưa đầy 2 phút, Nagoya Oceans dồn quân số sang phần sân của Thái Sơn Nam để thực hiện quả đá phạt góc và bỏ khung thành trống. Để rồi họ phải trả giá đắt!

Sau khi kiểm soát được bóng, thủ môn Văn Ý đã tung cú sút chuẩn xác, ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 cho Thái Sơn Nam. Chiến thắng gây sốc đã đưa Thái Sơn Nam hiên ngang bước vào bán kết giải châu Á.

Đối thủ tiếp theo của thầy trò ông Miguel Rdrigo là đại diện Lebanon- Bank of Beirut. Bank of Beirut cũng vừa tạo nên cơn địa chấn khi loại ĐKVĐ Chonburi Bluewave (Thái Lan) với tỷ số 3-2 ở loạt luân lưu, sau khi hòa nhau 7-7. Trận bán kết giữa thái Sơn Nam và Bank of Beirut sẽ diễn ra vào ngày 10/8 tới.

Trọng Đạt