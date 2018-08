Thái Sơn Nam làm nên kỳ tích ở đấu trường châu lục

CLB Bank of Beirut (Lebanon) vừa tạo nên cơn địa chấn khi loại đương kim vô địch Chonburi Bluewave (Thái Lan) với tỷ số 3-2 ở loạt luân lưu sau khi hòa nhau 7-7 ở trận tứ kết trước đó.

Dù đánh giá ở cửa dưới, Thái Sơn Nam vẫn quyết chơi đôi công với đối thủ ngay từ khi nhập cuộc. Đoàn quân của HLV Miguel Rodrigo sớm tạo nên những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương, nhưng lại không thể chuyển hoá thành bàn thắng. Trong khi Đức Tùng đưa bóng dội vào cột dọc thì Đoàn Phát lại sút trượt mục tiêu khi đối diện với thủ môn đối phương.

Không thể tận dụng thời cơ, Thái Sơn Nam đã phải trả giá. Bank of Beirut liên tiếp có 2 bàn thắng từ những tình huống chơi kĩ thuật của các cá nhân. Bị dẫn 2 bàn, Thái Sơn Nam dồn lên tấn công. Những nỗ lực của đại diện Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 nhờ tình huống độc diễn của Vũ Quốc Hưng ở phút 19.

Bắt đầu hiệp 2, Bank of Beirut tiếp tục có bàn thắng nâng tỉ số cách biệt lên 3-1. Không còn gì để mất, toàn bộ đội hình của Thái Sơn Nam đẩy cao để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số. Trong một pha phối hợp đẹp mắt, Vũ Quốc Hưng chuyền chuẩn xác cho Đức Tùng để rút ngắn cách biệt xuống 2-3.

Sẵn đà hưng phấn, Đức Tùng tiếp tục lập công san bằng tỉ số 3-3 ở phút 33, và ngay ở pha bóng tiếp theo, sai lầm của đội bạn giúp cho Thành Tín nâng tỉ số trận đấu lên 4-3. Bị dẫn trước lần đầu tiên trong trận đấu, Bank of Beirut buộc phải chơi canh bạc tất tay bằng lối đá Power-play. Con dao hai lưỡi này khiến đại diện Lebanon nhận thêm 2 bàn thua lần lượt do công của Thành Tín (phút 36) và Đức Hoà (phút 39). Cuối trận, Bank of Beirut chỉ có được 2 bàn rút ngắn tỉ số còn 5-6.

Giành chiến thắng nghẹt thở, Thái Sơn Nam làm nên kỳ tích lần đầu lọt vào chung kết của giải vô địch futsal các CLB Châu Á. Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch CLB Thái Sơn Nam vui mừng chia sẻ: “Tôi rất vui vì Thái Sơn Nam lần đầu tiên có mặt tại trận chung kết giải châu Á. Dù đối diện với đối thủ có thể hình cao to và kỹ thuật cá nhân tốt, nhưng các cầu thủ vẫn thi đấu kiên cường và tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Thật khó có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Chúng ta đã làm nên kỳ tích với việc đổi màu huy chương. Hai lần trước vào những năm 2015 và 2017, Thái Sơn Nam chỉ đứng ở vị trí thứ 3 với tấm HCĐ của giải”.

Trọng Đạt