Thảm bại tại ASIAD, sếp lớn bóng đá Thái vẫn 'nói cứng'

Cho tới thời điểm này, ASIAD 18 có thể coi là giải đấu thất bại dành cho bóng đá thái Lan. Ở môn bóng đá nam, ĐT Olympic Thái Lan hòa 2 và thua 1 sau 3 trận vòng bảng, xếp thứ 3 bảng C, đồng thời không thể giành vé vòng 1/8 khi là đội hạng 3 có thành tích tệ nhất trong số 6 đội. So với thành tích đạt hạng 4 tại ASIAD 17, thì rõ ràng việc bị loại sớm của ĐT Olympic Thái Lan mà không thể có chiến thắng nào là rất đáng thất vọng. Và NHM Thái Lan càng có lý do để bi quan khi các đội bóng khác của Đông Nam Á như Olympic Việt Nam, Olympic Malaysia và Olympic Indonesia đều giành vé đi tiếp với ngôi vị nhất bảng…

Ở môn bóng đá nữ, mọi chuyện khẳng khá hơn, bất chấp ĐT bóng đá nữ Thái Lan đã giành vé vào chơi tứ kết. Cụ thể, trải qua 2 trận đấu tại bảng C, đội bóng do HLV Nuengruethai Sathongwien dẫn dắt thua 0-2 trước Nhật Bản và 2-3 trước Việt Nam. Họ đứng bét bảng, nhưng lại đi tiếp nhờ thành tích là 1 trong 2 đội hạng 3… để thua số bàn ít nhất.

Chứng kiến những thất bại của bóng đá Thái Lan tại ASIAD 18, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyos Pumpanmuang tỏ ra rất thất vọng. Ông cho biết, các hai đội tuyển đều đã có những sự chuẩn bị tốt trước thềm giải đấu, nhưng lại không thi đấu với phong độ tốt nhất và phải đón nhận những kết quả cay đắng.

Tuy vậy, vị Chủ tịch 63 tuổi này khẳng định, ông vẫn đặt niềm tin vào 2 HLV Worrawoot Srimaka (ĐT Olympic Thái Lan) và HLV Nuengruethai Sathongwien (ĐT nữ Thái Lan), đồng thời không có chuyện đưa ra quyết định sa thải họ trong tương lai gần.

“Chúng tôi đã có nhiều sự đầu tư bài bản trong những năm qua và có sự chuẩn bị tốt cho ASIAD 18, nhưng kết quả thu về thì lại rất đáng thất vọng. Nhưng không vì thế mà chúng tôi mất niềm tin vào Worrawoot Srimaka và Nuengruethai Sathongwien. FAT có những kế hoạch dài hơi và họ sẽ tiếp tục công việc của mình”, ông Somyos Pumpanmuang cho hay.

Lâm Văn