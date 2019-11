Thêm cơ hội cho Việt Nam dự AFC Champion League

Quảng cáo

Quyết định vừa được thông qua tại cuộc họp của Uỷ ban thi đấu AFC diễn ra ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Đại diện Việt Nam tham dự cuộc họp là Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn.

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết: “Với quyết định này, khu vực Tây Á sẽ có 4 nước có cơ hội vào thẳng. Khu vực Đông và Đông Nam Á cũng có thêm 4 suất. Tôi cho rằng đây là sự khích lệ đối với các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, các đội bóng vì vậy cũng cần có sự chuẩn bị tốt, mục tiêu cũng như tham vọng cao hơn bởi đấu trường châu lục rất khắc nghiệt”-ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

Từ năm 2021, các nước Đông Nam Á sẽ có thêm cơ hội dự tranh giải đấu cao nhất châu lục cấp CLB, AFC Champions League.

Năm 2019, CLB Hà Nội sau khi thua trận đấu với Shandong Luneng (Trung Quốc) ở AFC Champions League đã phải xuống thi đấu AFC Cup 2019. Tại đây, đội bóng của bầu Hiển đã chơi rất tốt, vào tới bán kết và chỉ chịu thua trước 24.5 của Triều Tiên một phần do thiếu may mắn. Điều đáng tiếc do không có đội U15 dự giải quốc gia như quy định do phải hỗ trợ Sài Gòn FC, CLB Hà Nội bị mất quyền thi đấu các giải châu lục mùa giải 2020. Tp Hồ Chí Minh và Quảng Ninh dự kiến sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam đá các giải cúp của AFC năm sau.

Tiểu Phùng