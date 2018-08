Thôi phàn nàn để cổ vũ Olympic Việt Nam thi đấu

Do trục trặc trong khâu chuẩn bị của nước chủ nhà Indonesia, buổi tập chiều 12/8 của thầy trò ông Park Hang Seo đã bị huỷ. Thay vào đó, Olympic Việt Nam phải tập nhẹ ở một đoạn đường xi măng cạnh khách sạn nơi đóng quân.

Tới chiều qua, Olympic Việt Nam tiếp tục không có một sân bãi tạm gọi là đạt chuẩn để rèn quân. Lý do bởi sân do BTC bố trí cách xa khách sạn tới hơn 45km. HLV Park Hang Seo cho biết, việc di chuyển xa như vậy sẽ ảnh hưởng tới thể lực của các cầu thủ. Cuối cùng, Olympic Việt Nam chọn sân tập của một nhà máy trong khu vực, vốn chỉ dành cho công nhân rèn sức khoẻ. Do không được sử dụng thường xuyên, mặt sân ở đây chỗ thì ướt, chỗ lồi lõm và cỏ thì úa vàng, phải đổ cát lên trên rồi dùng xe để lu.

Theo Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, đội đã phải khảo sát 5 sân bóng gần khách sạn rồi mới chốt sân trên. Tuy nhiên, ông Lâm thừa nhận, mặt sân ở đây chất lượng không tốt, cầu thủ rất dễ gặp chấn thương khi tập luyện.

Công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Indonesia đúng là có vấn đề thật, như chính phàn nàn của HLV Park Hang Seo chiều qua. Tuy nhiên, nếu Olympic Việt Nam quá sa đà vào những tiếng kêu ca, tinh thần thi đấu, sự tập trung của đội có thể bị phân tán, trước mắt là trận ra quân với Pakistan chiều nay.

Về chuyên môn, khả năng giành chiến thắng của Olympic Việt Nam có lẽ là khá cao. Cứ nhìn vào cách trả lời của HLV Park Hang Seo hôm qua, Olympic Việt Nam đang nắm chắc khá nhiều phần thắng. Pakistan vừa trải qua 3 năm bị cấm thi đấu theo án kỷ luật của FIFA. Đánh giá về đội bóng này qua các băng hình được cung cấp, HLV Park Hang Seo chỉ nói họ chơi quyết tâm, có vài cầu thủ cũng nhanh, một cách nói cho thấy Pakistan không thực sự khiến ông Park lo lắng. Thậm chí HLV Park Hang Seo còn tiết lộ cả sơ đồ chiến thuật của Olympic Việt Nam khi gặp đối thủ (3-4-3). Vấn đề đặt ra chỉ là các cầu thủ Olympic Việt Nam sẽ trình diễn như thế nào. Một trận đấu tốt có thể giúp Olympic Việt Nam cởi bỏ bớt áp lực bị đeo nặng suốt thời gian qua sau thành công của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2018.

Nói “bênh” Indonesia thì không phải, nhưng không chỉ Olympic Việt Nam mà các đội tuyển khác cũng bị ảnh hưởng. Nhật Bản thậm chí chỉ tới Tây Java từ 3h sáng ngày hôm qua. Và cũng cần thông cảm cho nước bạn, Indonesia thực tế chỉ là phương án “chữa cháy” của Ủy ban Olympic châu Á (OCA), sau khi Việt Nam rút lui.

Thực tế là cho tới sát ngày khai mạc, Indonesia vẫn đang đôn đáo để hoàn tất những công đoạn cuối của công tác chuẩn bị tại nhiều địa điểm thi đấu.

Năng lực tổ chức có thể còn hạn chế nhưng sự nhiệt tình của nước bạn thì rất khó chê trách. Không kể thành viên đoàn các nước tham dự Asiad 2018, cánh phóng viên khi tới Indonesia, ngay từ sân bay quốc tế Soekarno Hatta đã được đón tiếp, hướng dẫn chu đáo.

HLV Park Hang Seo có lý do để phàn nàn, bởi ông có trách nhiệm phải lo lắng cho các vấn đề chuyên môn của Olympic Việt Nam. Nhưng chúng ta, thay vì kêu ca, hãy cổ vũ để đội thi đấu với tinh thần cao nhất khi vào giải.

Nguyên Phong (từ Jakarta)