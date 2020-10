Thông tin mới nhất trước đại chiến M.U vs Tottenham

Quảng cáo

Trong chuyến hành quân đến Old Trafford, Tottenham có lực lượng gần như mạnh nhất khi Son Heung-min cũng xuất hiện. Tiền đạo người Hàn Quốc dính chấn thương gân kheo và phải rời sân ngay sau hiệp một trận đấu với Newcastle tuần trước. Tuy nhiên, anh đã hồi phục thần tốc và có thể trở thành “quân bài tủ” của HLV Jose Mourinho ở trận đấu tối nay.



Dưới thời Mourinho, Son Heung-min được chơi tự do như một tiền đạo thứ hai bên cạnh Harry Kane. Vai trò này giúp Son Heung-min tỏa sáng rực rỡ, mà cú poker vào lưới Southampton ở vòng 2 là một ví dụ. Ở trận đấu với Newcaslte, ngôi sao người Hàn Quốc cũng có hai pha dứt điểm trúng xà ngang, cột dọc của đối thủ trước khi phải rời sân.



Nếu Son Heung-min có thể ra sân, Tottenham có cơ hội chiến thắng rất lớn bởi lẽ họ đang có phong độ cao hơn hẳn M.U. Họ cũng có tinh thần tốt hơn. Trong khi lối chơi của Tottenham dần trở nên thuyết phục với Mourinho, thì M.U tiếp tục gặp các vấn đề cũ. Quan trọng hơn, đội bóng thành London có sức bật lớn từ các tân binh, điều mà M.U không có.



Điểm duy nhất M.U hơn Tottenham lúc này là thể lực. Tottenham đã phải thi đấu liên tục với mật độ gần như 2 ngày/1 trận trong 10 ngày qua, và họ khó lòng duy trì lối chơi với cường độ cao đến cuối trận. Nếu M.U có thể tạo ra thế trận giằng co đến hiệp hai, họ có thể hạ Tottenham.

Đội hình dự kiến MU vs Tottenham.

A Phi