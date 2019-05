Thông tin mới nhất trước trận Liverpool vs Barcelona

Ở trận lượt đi tại Camp Nou, Liverpool thi đấu khá tốt, tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng nhưng không thể ghi bàn thắng. Không những vậy, họ còn thủng lưới liên tiếp ở những phút cuối trận. Cách biệt 0-3 là vấn đề lớn với bất cứ đội bóng nào, đặc biệt khi đối thủ của họ là Barcelona.



Muốn giành vé sau 90 phút chính thức, Liverpool chỉ có một cách là thắng Barca với cách biệt tối thiểu là 4 bàn (4-0, 5-1, 6-2…). Đây được xem là nhiệm vụ bất khả thi với Liverpool khi mà họ mất cả Mohamed Salah và Roberto Firmino vì chấn thương.



Mùa này, Salah đã ghi 26 bàn thắng, kiến tạo 8 bàn khác sau 48 trận đấu cho Liverpool. Trong khi đó, Firmino cũng có 16 bàn thắng, 6 pha kiến tạo sau 45 lần ra sân. Ở trận lượt đi, một trong những lý do khiến Liverpool thua thảm là Firmino không thể đá chính. Khi tiền đạo này vào sân từ ghế dự bị, The Kop lập tức có cơ hội mười mươi, nhưng Salah lại sút bóng trúng cột dọc Barca ra ngoài. Vắng bộ đôi này, hàng công của Liverpool chắc chắn sẽ yếu đi rất nhiều.



Vấn đề khác khiến cơ hội của Liverpool gần như bằng không là sự thực dụng của Barcelona. Sau trận thua sốc trước Roma ở tứ kết Champions League mùa trước, Barca đã trở nên cực kỳ thực dụng. Ngoài ra, việc vô địch sớm La Liga cũng giúp Barca có sự chuẩn bị tốt hơn Liverpool cho trận đấu đêm nay. Nếu đội bóng của HLV Ernesto Valverde chủ động chơi phòng ngự, phản công và chắt chiu cơ hội, The Kop thậm chí có nguy cơ thua đậm ngay tại Anfield.



Đội hình dự kiến Liverpool vs Barcelona

A Phi