Thông tin mới nhất trước trận M.U vs Man City

M.U đang có phong độ tệ hại trong thời gian qua khi để thua đến 6 trong 8 trận đấu gần nhất. Đội bóng của Ole Solskjaer chạm đáy khủng hoảng khi thua bạc nhược Everto 0-4 trên sân Goodison Park.

Đây là trận đấu mà các cầu thủ M.U gần như không thi đấu, họ bỏ mặc cho Everton tấn công và ghi bàn một cách dễ dàng. Kết quả này cũng khiến M.U còn rất ít cơ hội lọt vào top 4 Ngoại hạng Anh mùa này. May mắn cho Quỷ đỏ khi 3 đối thủ của họ là Tottenham, Arsenal và Chelsea cũng chỉ biết đến thua và hòa.



Trong bối cảnh đó, M.U chắc chắn sẽ làm mọi cách để đánh bại Man City trong trận đấu đêm nay. Đó là cuộc chiến không chỉ vì danh dự, mà còn vì hy vọng giành vé dự Champions League mùa sau của họ. Ngay cả khi số đông CĐV M.U muốn đội nhà thua trận để giúp Man City vượt qua Liverpool thì thầy trò Ole Solskjaer chắc chắn sẽ làm hết khả năng của họ.



Về phía Man City, họ cũng không thể chờ đợi M.U “buông” ở trận này mà phải tự thân vận động. Quyền tự quyết đang nằm trong tay Man City. Nếu thắng trận derby này, họ sẽ chính thức vượt lên giành ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh từ tay Liverpool. Sau đó, hai đội chỉ còn lại 3 trận đấu và Man City là đội chiếm lợi thế rõ ràng.



Với lực lượng và phong độ của hai đội hiện tại, cửa thắng của Man City cao hơn hẳn cho dù họ phải thi đấu ở Old Trafford. Trong thực tế, Old Trafford không phải vấn đề quá lớn với Man City trong những năm qua. Tính trong 7 lần gần nhất đến làm khách của M.U ở Ngoại hạng Anh, The Citizens đã thắng đến 5 trận, hòa 1 trận, và chỉ thua 1 trận.



Sau khi bị loại khỏi vòng tứ kết Champions League, Man City xem Ngoại hạng Anh là mục tiêu chính và họ chắc chắn sẽ dốc toàn lực để giành chiến thắng cuối cùng. Với tinh thần đó, M.U dù muốn buông hay không cũng khó lòng cản bước được thầy trò Pep Guardiola.



A Phi