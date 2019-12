Thông tin trước trận bán kết SEA Games 30: Nữ Việt Nam vs Philippines

Quảng cáo

Nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch SEA Games. Cho dù gặp nhiều khó khăn, nhưng đội bóng của HLV Mai Đức Chung vẫn thi đấu rất tốt trong thời gian qua. Sau trận hòa đáng tiếc với Thái Lan ở ngày ra quân, nữ Việt Nam dễ dàng đè bẹp nữ Indonesia để giành vé vào bán kết.Ở trận đấu tối nay, thử thách của nữ Việt Nam là nữ chủ nhà, Philippines. Về lý thuyết, Philippines chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm với nữ Việt Nam. Ở kỳ SEA Games trước, chúng ta đã đánh bại Philippines với tỉ số 3-0 trên đường giành HCV.Tuy vậy, Philippines có lợi thế sân nhà và không ai đoán trước được điều gì, đặc biệt khi SEA Games là sân chơi mà các trọng tài thường thiên vị đội chủ nhà. Ngoài ra, Philippines còn có một số cầu thủ nhập tịch, những cầu thủ người Mỹ gốc Philippines.Ở vòng bảng, nữ Philippines đã phần nào cho thấy sức mạnh khi cầm hòa nữ Myanmar và đánh bại nữ Malaysia với tỉ số 5-0. Họ chỉ mất ngôi đầu bảng vì dính nhiều thẻ vàng hơn Myanmar.Chia sẻ trước thềm trận bán kết, HLV Mai Đức Chung rất thận trọng với dàn “ngoại binh” cao to của đối thủ. Ông nói: “Theo đánh giá của tôi, Philippines sẽ có lợi thế hơn ở trận này. Họ chơi trên sân nhà và có cầu thủ từ Mỹ về. Đó là những cầu thủ cao to và chơi bóng dài tốt”.“Nữ Việt Nam gặp vấn đề với bóng bổng. Trong hai ngày qua, tôi đã yêu cầu các cầu thủ tập luyện chống bóng bổng rất nhiều để đối đầu với họ”.Trần Kim Thanh, Nguyễn Thị Xuyến, Trần Thị Hồng Nhung, Chương Thị Kiều, Phạm Thị Tươi, Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Thái Thị Thảo, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Vạn, Phạm Thị Hải YếnBán kết 1 (19h, SVĐ Rizal Memorial): Myanmar vs Thái LanBán kết 2 (19h, SVĐ Binan): Việt Nam vs Philippines

A Phi