Thủ thành tân binh Edouard Mendy chưa kịp ra mắt Chelsea

Do không hài lòng với màn trình diễn của Kepa Arrizabalaga, Chelsea đã buộc phải chiêu mộ thủ thành Edouard Mendy của Rennes với mức giá 22 triệu bảng. The Blues đã hoàn tất thủ tục đón thủ thành người Senegal trước vòng đấu thứ 3 của Ngoại hạng Anh. Tuy vậy, ở trận gặp West Brom đêm nay, Mendy chưa thể ra mắt đội bóng Tây London.



Thông tin này đã được HLV Frank Lampard xác nhận trong buổi họp báo trước trận. Theo đó, Mendy chưa thể thi đấu vì mới cập bến Stamford Bridge và chưa tập luyện cùng đội bóng mới.



“Mendy đã có 1 tuần dài không tập luyện bởi vấn đề chuyển nhượng. Hôm qua Mendy mới bay tới đây và còn quá sớm để cậu ấy có thể xuất phát ở trận đấu này”, HLV Lampard chia sẻ trong buổi họp báo trước trận.



Do Mendy chưa thể thi đấu, nhiều khả năng Chelsea vẫn sẽ sử dụng Kepa ở trận gặp West Brom đêm nay. Ở vòng đấu trước, thủ thành người Tây Ban Nha đã mắc sai lầm nghiêm trọng khiến Chelsea để thua Liverpool 0-2 ngay tại sân nhà. Theo báo giới Anh, Chelsea đã có kế hoạch để Kepa ra đi trong hè này theo dạng cho mượn.



Cũng theo tiết lộ của HLV Frank Lampard, Hakim Ziyech và Christian Pulisic chưa thể tham dự trận đấu đêm nay. Nhưng bù lại, Chelsea có thể sử dụng 2 bản hợp đồng mới khác là Thiago Silva và Ben Chilwell. Hai hậu vệ này vừa được HLV Lampard trao cơ hội ra sân ở trận gặp Barnsley thuộc vòng 3 cúp Liên đoàn Anh.



"Pulisic và Ziyech chưa hoàn toàn bình phục. Họ đều đã trở lại tập luyện, đó là tin đáng mừng. Chúng tôi hy vọng 2 cầu thủ này sẽ trở lại trong vòng 2-3 tuần tới. Thiago và Ben đã bình phục để đá chính nhưng tôi cần cân nhắc bởi họ vừa thi đấu hồi giữa tuần. Với Ben, tôi phải thận trọng bởi cậu ấy vừa bình phục chấn thương", HLV của Chelsea nói thêm.



Sau trận thua Liverpool 0-2, Chelsea đã lấy lại cảm hứng với màn hủy diệt Barnsley 6-0 ở cúp Liên đoàn Anh. Ở trận đấu này, tiền vệ Kai Havertz đã tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick. HLV Lampard rất mừng rỡ và tin rằng bản hợp đồng mới của mình đã lấy được sự tự tin trong màu áo mới.



Theo lịch, trận đấu giữa West Brom và Chelsea sẽ diễn ra vào lúc 23h30 đêm nay (26/9). Đây là cơ hội để thầy trò Lampard lấy lại niềm vui chiến thắng bởi đối thủ của họ không những thất bại ở cả 2 vòng mở màn mà còn phải nhận tới 8 bàn thua.

Nguyên Khang