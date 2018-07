Thực hư cựu tuyển thủ U23 quốc gia liên quan đến vụ cướp giật

Theo điều tra ban đầu, do nghiện ma túy nên đối tượng này không còn đá bóng nữa. Đến nay, P. đã đi khỏi nơi cư trú, hiện chưa liên lạc được.



Theo Cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Nha Trang, Phước có liên quan đến một vụ án Cướp giật tài sản xảy ra tại ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Thị Minh Khai vào ngày 14/1/2018.



T.H.P là người điều khiển xe máy Exciter chở theo đồng phạm là Ngô Tấn Thành, khi đến ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Thị Minh Khai thì phát hiện du khách Mao Jian Mei (SN 1960, quốc tịch Trung Quốc) đang đi trên đường. P. đã điều khiển xe máy áp sát để Ngô Tấn Thành thực hiện hành vi cướp giật giỏ xách với nhiều đồ giá trị.



Tuy nhiên, Mao Jian Mei đã nhanh tay giật lại túi xách khiến P. té xuống đường trong quá trình giằng co. Sau đó, P. đã bỏ xe chạy bổ tẩu thoát, còn Ngô Tấn Thành bị người dân bắt giữ và giao cho cơ quan công an xử lý.



Hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Nha Trang đã gửi thông báo truy tìm P.

Theo báo Zing, từng chơi cho Khánh Hòa, T.H.P được coi như “lá chắn thép” của CLB phố biển. CLB Hải Phòng từng mua trung vệ này với mức giá 3 tỷ đồng và trả lương 30 triệu/tháng. Anh cũng lọt vào mắt HLV Alfred Riedl năm 2007.



T.H.P suýt nữa dự SEA Games 24 (2007) tại Thái Lan cùng các cầu thủ đương thời như Anh Đức (Bình Dương), Tô Vĩnh Lợi (XSKT Cần Thơ) hay Công Vinh và Phan Thanh Bình. Sau đó, anh tham dự ASIAD 16 năm 2010 tại Trung Quốc.

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, trao đổi với báo chí, ông Huỳnh Văn, Trưởng Công an xã Vĩnh Thạnh cho biết, Công an thành phố Nha Trang đã ra thông báo truy tìm đối tượng T.H.P. (sinh năm 1987, thường trú tại địa phương). Ông Văn xác nhận P. từng là cầu thủ U23 Quốc gia.Tuy nhiên, khi trao đổi với tờ Lao Động vào ngày 20/7, T.H.P phủ nhận hoàn toàn thông tin trên và cho rằng đây là thông tin sai sự thật.“Sáng nay tôi đã lên cơ quan công an địa phương để làm rõ về vấn đề này. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng...Thông tin khiến cho uy tín và danh dự của tôi ảnh hưởng rất nhiều”, T.H.P khẳng định.Cựu trung vệ U23 tiếp lời: “Họ nói tôi đã di chuyển khỏi địa phương, vậy sao tôi có thể lên cơ quan công an địa phương làm việc được?Khi tôi đến làm việc, cán bộ bảo rằng người có trách nhiệm đang đi công tác nên tôi chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.Tôi khẳng định, những thông tin đó hoàn toàn sai sự thật." , T.H.P. nhấn mạnh.P. là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Khánh Hòa, từng được gọi tập trung U23 Việt Nam và tham dự ASIAD 2010 dưới thời HLV Calisto.Trung vệ này từng khoác áo Hải Phòng và Quảng Nam trước khi kết thúc sự nghiệp với khá nhiều điều tiếng về phong cách sinh hoạt.

Theo SGGP/Zing/Lao Động