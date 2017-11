Tiền vệ Crystal Palace bị sét đánh tới… 3 lần vẫn thoát chết

Trong lúc đứng bên cửa sổ để nhìn cơn dông, một tia sét bất ngờ đánh xuống cửa sổ nơi Ruben Loftus-Cheek đang đứng. May mắn cho cựu cầu thủ Chelsea là chỉ bị xây xát do mảnh kính vỡ bắn vào người mà thôi.

Sau lần chết hụt kể trên, ai ngờ tiền vệ 21 tuổi này tiếp tục bị “thiên lôi” ghé thăm lần thứ 2 tại căn nhà trị giá 1,8 triệu bảng mà anh mua ở khu vực Cobham, Surrey. Không tới mức cháy nhà chết người, song hậu quả lần này đã làm hư hỏng toàn bộ hệ thống chuông báo trộm và các thiết bị điện tử trong nhà.

“Tôi thực sự bị hoảng loạn và chẳng thể nghĩ mình vẫn còn sống sót khi tia sét đánh trúng căn nhà”, Loftus-Cheek nhớ lại. Vẫn chưa hết, Loftus-Cheek lại được một phen “thần hồn nát thần tính” khi “thần sét” lại tiếp tục viếng thăm sau đó vài ngày.

Cũng như 2 lần trước, may mắn đã mỉm cười với Loftus-Cheek khi không bị tử thần lôi đi. Chỉ có điều, Loftus-Cheek đã phải mất khá nhiều tiền để sửa chữa những hư hỏng do bị sét đánh. Liên tục bị sét đánh, thấy bảo Loftus-Cheek đang tính đến phương án chuyển lên sinh sống ở chung cư với hy vọng an toàn hơn.

Theo Bongdaplus