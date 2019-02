Tranh cãi nảy lửa vì VAR giúp Real Madrid thoát thua

Trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng nay, Real Madrid đã thắng Ajax 2-1 ngay trên sân khách. Tuy vậy, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khó lòng có được chiến thắng nếu không có sự trợ giúp của VAR.

Cụ thể, Real Madrid lép vế so với Ajax trong hiệp đấu đầu tiên và bị đối phương chọc thủng lưới ở phút 39, thời điểm tỉ số đang là 0-0. Trong một tình huống đá phạt góc, các cầu thủ đội chủ nhà có ba pha dứt điểm liên tiếp và Nicolas Tagliafico đã đánh đầu tung lưới thủ môn Courtois.



Trong khi các cầu thủ Ajax đang ăn mừng cuồng nhiệt, trọng tài chính Damir Skomina đã nhận được thông báo từ tổ VAR và đồng ý xem lại video quay chậm. Sau khi xem lại rất kỹ, ông quyết định từ chối bàn thắng của Tagliafico vì đồng đội của cầu thủ này, Dusan Tadic đã rơi vào thế việt vị và có hành động ngăn cản thủ môn Courtois cản phá bóng.



Đây là lần đầu tiên VAR có hiệu lực ở Champions League. Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) áp dụng VAR từ vòng knock-out, nhưng hai trận đấu trước giữa M.U vs Paris SG và Roma vs Porto đều không có tình huống nào buộc các trọng tài sử dụng VAR.



Trở lại trận đấu giữa Ajax và Real Madrid, tranh cãi đã nổ ra sau khi đội chủ nhà thất thủ 1-2 trong hiệp hai. Ngôi sao trẻ Frenkie De Jong thẳng thừng tuyên bố VAR được UEFA sử dụng để phục vụ các đội bóng lớn và giàu có. Trong khi đó, rất nhiều người hâm mộ cũng sử dụng mạng xã hội để chỉ trích UEFA và Real Madrid.



Đám đông cho rằng UEFA thiên vị Real Madrid quá lộ liễu bởi lẽ Courtois thực tế đã mắc lỗi chứ không bị Tadic cản đường băng ra. Một số người còn chế giễu VAR chính là cầu thủ hay nhất của Los Blancos trong trận đấu đêm qua.



Trước làn sóng chỉ trích dữ dội đó, UEFA thậm chí đã phải đăng tải một bài viết giải thích chi tiết tại sao bàn thắng của Tagliafico bị từ chối. Tuy vậy, bài viết này cũng không đủ khiến người hâm mộ Ajax cảm thấy thỏa mãn.

