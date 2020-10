Trụ cột tái xuất, Lampard tự tin đấu derby London

Quảng cáo

Chelsea khởi đầu chưa thực sự thành công ở Ngoại hạng Anh mùa này khi mới chỉ có 1 chiến thắng sau 3 vòng đấu mở màn. Giữa tuần qua, đoàn quân áo xanh còn bị Tottenham loại khỏi cúp Liên đoàn Anh. Ở trận đấu sớm vòng 3 Ngoại hạng Anh tối nay, thầy trò Lampard tiếp tục đối mặt thử thách khó khăn mang tên Crystal Palace, đội bóng đã có 2 chiến thắng sau 3 vòng đấu đầu tiên.



Trước trận derby London với Crystal Palace, Chelsea đã đón tin vui về lực lượng khi tiền vệ Christian Pulisic đã bình phục để ra sân. Thông tin này đã được HLV Lampard tiết lộ trong buổi họp báo trước trận.



“Pulisic sẽ góp mặt trong đội hình ở trận đấu này. Cậu ấy sẽ không đá chính do vừa mới trở lại. Tôi buộc phải thận trọng. Tuy vậy, sự trở lại này vẫn là điều tuyệt vời bởi cậu ấy rất quan trọng với chúng tôi. Hakim Ziyech cũng sắp trở lại nhưng chưa đủ để có tên trong danh sách đăng ký”, HLV Lampard chia sẻ trong buổi họp báo trước trận.



Theo HLV Lampard, Chelsea gặp khó khăn ở giai đoạn mở màn vì các tân binh chưa kịp thích nghi. Ông tin rằng với sự trở lại của Pulisic và Ziyech, đội bóng của mình sẽ mang tới tín hiệu lạc quan hơn.



“Tôi tin họ sẽ giúp nhau phát huy những phẩm chất tốt nhất của mình. Rất tiếc khi chúng tôi không có Ziyech và Pulisic ở giai đoạn khởi đầu mùa giải. Ziyech sẽ tạo ra những điều rất mới mẻ. Họ không chỉ mang lại tín hiệu lạc quan cho Havertz và Werner mà còn cho những cầu thủ khác trên hàng công.



Tôi rất mong chờ sự trở lại của Pulisic và Ziyech. Tôi cũng đã có kế hoạch rõ ràng cho việc sử dụng 2 cầu thủ này ở đâu trong đội hình. Ở thời điểm này, không chỉ chấn thương mà sự thích ứng của các cầu thủ mới cũng gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi”, HLV của Chelsea nói thêm.



Pulisic dính chấn thương gân khoeo ở chung kết FA Cup với Arsenal hồi đầu tháng 8. Từ đó tới nay, ngôi sao người Mỹ chưa thể ra sân. Ở giai đoạn lượt về mùa giải trước, Pulisic thi đấu rất ấn tượng trong đội hình của HLV Lampard. Do mới trở lại, Pulisic không đá chính ở trận derby London tối nay nhưng có thể vào sân ở hiệp 2 nếu The Blues rơi vào thế bế tắc.

Nguyên Khang