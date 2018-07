Từ Hữu Phước: Từ tuyển thủ tiền tỷ đến cướp giật trên phố

Lệnh truy tìm Từ Hữu Phước từ tháng 3/2018 của công an thành phố Nha Trang bỗng chốc khiến cựu trung vệ U23 Việt Nam và Olympic Việt Nam năm 2010 trở nên nổi tiếng. Anh bị cáo buộc có liên quan đến vụ cướp giật tại thành phố biển.

Theo văn bản của cơ quan điều tra, Từ Hữu Phước được xác định là người lái xe chở đồng bọn thực hiện một vụ cướp túi xách của khách du lịch Trung Quốc vào tháng 1/2018. Hữu Phước chạy thoát nhưng người đi cùng đã bị bắt giữ.

Từ Hữu Phước (số 15) cùng lứa với Anh Đức (số 18), Tấn Trường (25), Thành Lương (số 8) hay Đinh Thanh Trung (số 23) trong đội hình dự ASIAD 2010.

Sau AFF 2008, giá cầu thủ được "thổi" lên đáng kể, nhiều cầu thủ có mức chuyển nhượng gần chục tỷ. Từ Hữu Phước khi về Hải Phòng đã nhận lót tay hơn 3 tỷ và lương 30 triệu/tháng...

Nhiều cầu thủ không biết cách tiêu tiền đã làm lụi bại sự nghiệp.

Đến nay, công an thành phố Nha Trang vẫn đang truy tìm tung tích của Phước để phục vụ công tác điều tra. Từ Hữu Phước chính là trung vệ “thép” một thời của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV người Áo Alfred Riedl.Lật lại những trang giới thiệu về Từ Hữu Phước khi anh đầu quân cho CLB Hải Phòng năm 2011, dễ dàng thấy những lời khen ngợi mà người hâm mộ đất cảng dành cho trung vệ đến từ Khánh Hòa. Họ ví anh như Nemanja Vidic cũng không sai.Đầu cạo trọc, khuôn mặt góc cạnh và thi đấu năng nổ là những điểm để người hâm mộ so sánh. Cũng dễ hiểu bởi khi đó Hữu Phước là một trong những trung vệ trẻ, mới 24 tuổi. Danh tiếng nổi lên sau khi anh cùng U23 Việt Nam dự ASIAD 16 tại Trung Quốc.Ra sân cả 3 trận tại ASIAD 2010, Hữu Phước chứng tỏ khả năng của mình không bị ông thầy Calisto Henrique đánh giá sai. U23 Việt Nam khi đó bị loại từ vòng bảng sau 2 trận thua, 1 trận thắng nhưng với cá nhân Phước đã là thành công.Hơn 3 tỷ là cái giá mà CLB Hải Phòng trả cho một cầu thủ vừa đến độ chín. Đây cũng là thời điểm mà giá trị cầu thủ đang bị “thổi” lên không tưởng sau chức vô địch AFF 2008.Cầm 30 triệu tiền lương mỗi tháng trong tay, chưa tính tiền thưởng cũng là lúc Hữu Phước nghĩ đến cách tiêu tiền. Mùa đầu tiên, anh chơi 18 trận cho đội bóng thành phố hoa phượng đỏ và để lại những ấn tượng tích cực.Nhưng mùa giải 2012, anh đã phải nhanh chóng làm thủ tục ra đi sau 5 trận vì hục hặc với HLV Lê Thụy Hải. Lý do thực sự là gì thì phải đến khi anh đầu quân cho CLB Quảng Nam ở giai đoạn 2 thì người ta mới hiểu được toàn bộ.Rời Hải Phòng, Từ Hữu Phước chỉ cần 2 tháng để bị Quảng Nam “đuổi” ra đường. Báo chí khi đó đưa tin cựu trung vệ U23 Việt Nam sinh hoạt không nề nếp, vô kỷ luật, đặc biệt là sau kỳ Euro 2012.Chỉ hơn một mùa giải, từ lót tay hơn 3 tỷ ở Hải Phòng, Phước chỉ cầm 500 triệu đồng để về Quảng Nam 2 tháng (4-6/2012), cái kết không thể cay đắng hơn cho cầu thủ người Khánh Hòa. Số tiền anh có được trong thời gian đó cũng ra đi.Từ đó trở về sau, không còn thấy một thông tin nào về đồng đội cũ của thủ môn Bùi Tấn Trường, Đinh Thanh Trung, Phạm Thành Lương hay Nguyễn Anh Đức. 5 năm là quãng thời gian biệt tích của trung vệ triển vọng ngày nào.Trên trang cá nhân của mình, Hữu Phước vẫn thường chia sẻ những dòng trạng thái bức xúc, có phần căm hờn. Trong khi đó, những cầu thủ cùng lứa ASIAD 2010 năm ấy vẫn theo đuổi sự nghiệp “quần đùi áo số”, ra sân mỗi tuần.Công an xã Vĩnh Thạnh (Khánh Hòa) xác nhận Từ Hữu Phước có dính đến ma túy. Đó là con đường ngắn nhất dẫn cựu tuyển thủ này đến vòng lao lý. Công an thành phố Nha Trang đang truy tìm tung tích của Phước vì anh đã rời khỏi địa phương.