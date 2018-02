Tuyệt phẩm sân golf do Jack Nicklaus 2 thiết kế sắp ra mắt tại Việt Nam

Sân golf 18 hố mới mang tên Kings Course bổ sung vào bộ sưu tập các sân golf đẳng cấp của tập đoàn BRG, đồng thời là món quà tri ân đặc biệt dành cho những golfer tại Việt Nam, những người yêu mến câu lạc bộ golf BRG Kings Island Golf Resort trong suốt 25 năm qua vì đây trở thành một trong những câu lạc bộ golf 54 hố đẳng cấp nhất bậc khu vực.

Kings Course được thiết kế bởi Jack Nicklaus 2, con trai cả và cũng là Chủ tịch của công ty thiết kế sân golf hàng đầu Nicklaus Design do huyền thoại golf số một thế giới Jack Nicklaus sáng lập. Đây cũng chính là dự án sân golf đầu tiên do Jack Nicklaus II thiết kế tại Việt Nam với những tiêu chuẩn tiên tiến và đẳng cấp nhất thế giới.

Ngay từ buổi lễ động thổ sân Kings Course năm 2016, ông Jack Nicklaus 2 đã nói về một món quà đặc biệt của ông dành cho các golf tại Việt Nam. Đó không chỉ là việc tất cả các hố trên sân Kings Course đều là các hố signature, một điểm khác biệt hiếm thấy ở bất cứ đâu, mà còn có một bí mật mà ông nói “chỉ được tiết lộ trong ngày khai trương sân golf này”.

Sân Kings Course là thành tựu của sự kết hợp độc đáo giữa tầm nhìn của Tập đoàn BRG và kỹ năng của nhà thiết kế golf xuất sắc nhất thế giới. Với hàng loạt những giải thưởng cao quý như 4 năm liên tiếp (từ 2014 đến 2017) là Sân golf Tốt nhất Việt Nam do tạp chí Asian Golf Monthly trao tặng, giải thưởng Caddy Tốt nhất Việt Nam do tạp chí Gôn Việt Nam trao tặng…, CLB golf BRG Kings Island Golf Resort không ngừng khẳng định chất lượng dịch vụ golf cao cấp và xứng đáng là một trong những sân golf “đáng chơi” nhất Việt Nam.

Trọng Đạt