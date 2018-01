U23 Việt Nam đá chung kết với Uzbekistan trong giá lạnh 0 độ C?

Các vùng bắc và đông bắc Trung Quốc đang trải qua thời gian lạnh kỷ lục, với nhiệt độ nhiều nơi xuống -41 độ C. Đã xuất hiện nhiều clip trên internet, trong đó mì tôm hoặc trứng sống khi đưa ra trời lạnh, bị đóng băng chỉ sau 1 phút đồng hồ.

Tại Thường Châu, dù thời tiết không lạnh khủng khiếp như trên, nhưng nhiệt độ cũng đang xuống rất thấp. Ban ngày, nhiệt độ Thường Châu dao động từ 8-10 độ C nhưng rớt sâu xuống 3-4 độ C, thậm chí 0 độ C vào buổi tối.

Từ chiều nay, tại Thường Châu đã bắt đầu xuất hiện tuyết rơi. Theo dự báo thời tiết thì vào ngày 27/1 khi diễn ra trận đấu chung kết của U23 Việt Nam và Uzbekistan, nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn nữa, trời có tuyết lớn.

Đây là một trong những khó khăn đối với đội bóng của HLV Park Hang Seo, vốn đã tổn hao nhiều sức lực sau 5 trận liên tục trước các đối thủ mạnh. Đội hiện tại đang có khá nhiều trường hợp gặp vấn đề về sức khoẻ, gồm cả Công Phượng, Duy Mạnh, Đức Huy hay Văn Hậu. Trường hợp nặng nhất của hậu vệ Văn Hậu nhiều khả năng sẽ không thể thi đấu ở trận chung kết.

Ở hai trận tứ kết và bán kết vừa qua của U23 Việt Nam, Văn Hậu đều không thể ra sân. HLV Park Hang Seo đã phải thay anh bằng Xuân Mạnh. Theo đánh giá của ông Park Hang Seo, Xuân Mạnh đã hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.

Tiểu Phùng