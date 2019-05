Vào chung kết Europa League, HLV Chelsea... nổi giận với sếp

Rạng sáng nay,đã đánh bại Frankfurt trên chấm luân lưu 11m, qua đó giành vé vào chung kết Europa League. Đối thủ của Chelsea là đội bóng cùng thành phố London, Arsenal. Theo lịch trận chung kết giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 29/5 tới tại Baku, Azerbaijan.Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Chelsea không phải bay sang Mỹ đá giao hữu với New England Revolution vào ngày 16/5 tới tại Massachusetts, tức là chỉ 4 ngày sau khi The Blues chơi trận cuối cùng ở Ngoại hạng Anh mùa này với Leicester City.Sau chiến thắng trước Frankfurt, HLV Maurizio Sarri tỏ ra rất bức xúc. Ông nói: “Giờ thì chúng tôi cần được nghỉ ngơi. Nhưng thật không may, cả đội sẽ phải bay sang Mỹ đá giao hữu. Tôi không thể hiểu được chuyện này. Tôi nghĩ ở thời điểm này, Chelsea cần được nghỉ ngơi. Chúng tôi chỉ có 10 ngày để chuẩn bị cho trận chung kết”.“Chúng tôi cần thời gian hồi phục năng lượng, bởi lẽ các cầu thủ thực sự đã rất mệt”.Bên cạnh đó, HLV Maurizio Sarri không quên ca ngợi bản lĩnh của các cầu thủ Chelsea, đặc biệt khi họ không chuẩn bị đá 11m trước trận. HLV người Italia nói thêm: “Chúng tôi không tập đá 11m bởi lẽ bạn có thể đá rất tốt trên sân tập nhưng không thể chịu được sức ép trên sân đấu. Thay vào đó, bạn cần bản lĩnh và cá tính mạnh mẽ. Tôi nghĩ thật vô dụng khi cố gắng chuẩn bị cho các loạt đá 11m”.