VBA 2018: Danang Dragons trên đường tìm lại vinh quang

Sở hữa "cặp bài trùng" nguy hiểm

Danang Dragons giành được lợi thế lớn trong kỳ VBA Draft và đem về cho mình quân bài thật sự giá trị, giúp đưa “Những chú Rồng” quay lại con đường đi tìm chiếc Cúp vàng danh giá.

Đội hình có phần thấp bé của mùa giải trước đã lột xác với sự góp mặt của “viên ngọc quý” Chris Dierker. Anh cùng Zach Allmon tạo nên một “tòa tháp đôi” vững chãi tại khu vực dưới bảng rổ của “Những chú rồng”.

Nhìn vào đội hình hiện tại, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu Danang Dragons bị hiểu lầm có đến hai cầu thủ ngoại binh trên sân. Hai chàng “big man” không những là nhân tố quan trọng giúp đội bóng lột xác mang đến chiến thắng mà còn tạo thành một cặp đôi tấn công nguy hiểm và ăn ý nhất của VBA 2018.



Tìm lại ánh hào quang đã mất

Sau một mùa giải không thành công, thầy trò HLV Donte Hill hơn ai hết hiểu rõ, điều họ cần bây giờ không chỉ là giành những chiến thắng liên tiếp, mà còn phải lấy lại niềm tin đã mất nơi người hâm mộ. Và với những trận đấu đã qua, Danang Dragons phần nào cho thấy thành công khi họ thi đấu đầy thăng hoa và giành chiến thắng trước các đối thủ được đánh giá cao hơn.

Bộ đôi Chris Dierker và Zach Allmon thay phiên nhau giành danh hiệu MVP Of The Game trong những trận đấu mà Danang Dragons giành chiến thắng. Không dừng lại ở đó, “Viên ngọc quý” của bóng rổ Việt Nam – Chris Dierker đã xuất sắc giành được danh hiệu Player Of The Week trong tuần lễ đầu tiên của mùa giải VBA 2018. Một cú chạy đà ra quân đầy mỹ mãn làm nức lòng người hâm mộ đội bóng sông Hàn.

Còn quá sớm để nói về cái đích cuối cùng mà Danang Dragons sẽ đạt được, nhưng có một điều chắc chắn rằng, “những chú rồng sông Hàn" đang có sự lột xác ngoạn mục, sau những thất bại ở mùa giải năm ngoái.





Trọng Đạt