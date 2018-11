Vé bán kết AFF Cup rậm rịch sốt

Cụ thể, theo thông báo của VFF hôm qua, vé xem trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines ngày 6/12 tới gồm 4 mệnh giá: 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng. So với vòng đấu bảng, mức giá này đã tăng lên đáng kể.

Vé sẽ được bán online, với số lượng khoảng 40-50% sức chứa sân vận động quốc gia Mỹ Đình (tức khoảng trên dưới 20.000 vé). Theo TTK VFF Lê Hoài Anh, con số chính xác chưa được chốt. Ông Hoài Anh cho biết thêm, số vé còn lại VFF sử dụng cho hoạt động đối ngoại, trả quyền lợi cho đối tác và cả cho CĐV đội khách. Theo quy định của AFF, số lượng vé dành cho đội khách sẽ chiếm 8% (khoảng 3.200 chiếc).

Theo kế hoạch, thời gian mở bán vé online sẽ bắt đầu từ 10h ngày 28/11 (Thứ Tư) và kết thúc vào lúc 12h ngày 29/11, hoặc đến khi hết vé. Người mua sẽ thanh toán bằng thẻ ATM nội địa, credit…mỗi người được mua 1 lần bằng CMND (thẻ căn cước công dân) với số lượng tối đa cho 1 người/lần đặt lệnh là 4 chiếc. Khách đặt mua thành công có thể nhận vé chuyển trực tiếp qua dịch vụ Bưu chính Việt Nam hoặc nhận tại một địa điểm (trụ sở VFF trên đường Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Hà Nội).

Ông Lê Hoài Anh cho biết, các hình thức bán vé qua đường công văn, trực tiếp tại quầy sẽ không được áp dụng. Thời gian qua, đã có nhiều ý kiến phàn nàn về cách bán vé này. “Việc bán vé online đã được chúng tôi thử nghiệm thời gian vừa qua và cơ bản là thành công. Trên cơ sở đó tại bán kết, chúng tôi đã quyết định thực hiện phân phối vé hoàn toàn qua online”-TTK Lê Hoài Anh cho biết.

Theo tìm hiểu, để triển khai việc bán vé online, VFF đã liên tục có nhiều cuộc làm việc với đối tác kỹ thuật những ngày qua. Cho tới tận hôm qua, đôi bên vẫn phải tổ chức nhiều cuộc họp để bàn thảo kế hoạch, đảm bảo việc phân phối vé diễn ra thuận lợi, trơn tru.

Ðảm bảo kỹ thuật?



Vấn đề nhiều người quan tâm nhất hiện nay là kỹ thuật, đặc biệt khả năng chịu đựng lưu lượng truy cập lớn. Ông Lê Hoài Anh trước đó cho biết, VFF đã làm việc với đối tác để hệ thống bán vé online có thể chịu được lượng truy cập trên 1.000 người, thậm chí 2.000. Tuy nhiên, khá nhiều ý kiến tỏ ra hoài nghi với khả năng này, cũng như việc con số này vẫn khó đáp ứng được nhu cầu của người xem.

Theo ông Lê Hoài Anh, VFF và đối tác xây dựng hệ thống phân phối vé theo nguyên tắc người đăng ký trước được ưu tiên trước. “Tuy nhiên tôi cũng phải nói rằng mọi hệ thống đều có giới hạn nhất định nên không loại trừ khả năng có lúc người mua sẽ phải chờ đợi lâu. Chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo khả năng xảy ra sự cố thấp nhất”-ông Lê Hoài Anh cho biết.

Dù giá vé đã tăng lên so với vòng đấu bảng, tuy nhiên cơn sốt xem trận đấu của tuyển Việt Nam vẫn tăng lên. Theo dự báo, giá vé sẽ bị đẩy lên rất cao do nhu cầu người xem cao vượt ngưỡng so với khả năng đáp ứng. Một quan chức VFF hôm qua than thở, từ 2 ngày qua đã liên tiếp phải nhận các cuộc gọi “nhờ cậy” để có thể mua vé.

Thuê chuyên cơ đưa tuyển Việt Nam sang Philippines

Trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra ngày 2/12 tại Bacolod. Hôm qua, VFF đã lên kế hoạch thuê chuyên cơ riêng chở thầy trò HLV Park Hang Seo tới Philippines. TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Từ Hà Nội không có đường bay thẳng tới Bacolod. Nếu di chuyển bằng chuyến bay thường, đội tuyển sẽ tốn rất nhiều thời gian di chuyển và sức lực cầu thủ. Chính vì vậy chúng tôi ưu tiên phương án thuê máy bay riêng để chở đội”. Theo dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ bay tới Bacolod vào ngày 28/12. Kết thúc trận đấu với Philippines, ngày 3/12 đội sẽ lên đường về nước để chuẩn bị cho trận lượt về tại Hà Nội.

Nguyên Phong