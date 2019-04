VFF xoá án 'treo sân' cho đội bóng của bầu Hiển

Do không đảm bảo an toàn, an ninh ở trận đấu của CLB Hà Nội với Hải Phòng lượt 6 Wake Up 247 V-League 2019, sân Hàng Đẫy đã bị Ban Kỷ luật VFF ra án phạt “treo” 1 trận, kèm số tiền phạt 70 triệu đồng.

Theo án phạt trên, CLB Hà Nội sẽ phải thi đấu trên sân không có khán giả ở trận đấu với CLB Tp Hồ Chí Minh tại vòng 7 V-League, diễn ra ngày 27/4.

Sau khi nhận án phạt, CLB Hà Nội đã làm đơn khiếu nại lên VFF. Theo quyết định ra ngày hôm nay, VFF đã xoá án phạt nói trên, đồng thời chỉ giữ mức phạt tiền 70 triệu đồng.

Quyết định của Ban Giải quyết khiếu nại VFF ghi, Áp dụng hình thức kỷ luật “Phạt Ban tổ chức các trận đấu của CLB bóng đá Hà Nội 70 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng nhiều lần trong sân vận động, không đảm bảo an ninh, an toàn, gây hoang mang, ảnh hưởng đến sức khoẻ người khác trong trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng ngày 21/4.

Tiểu Phùng