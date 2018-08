Vì Mourinho, sao Croatia quyết ‘cạch mặt’ M.U

Từng được đánh giá là tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá Croatia nhưng kể từ khi chuyển sang đầu quân cho Real hồi mùa Hè năm 2015, Kovacic luôn gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí chính thức. Mùa giải năm ngoái, anh chỉ có 10 lần được đá chính ở La Liga.



Với việc bộ ba Luka Modric, Toni Kroos và Casemiro thi đấu xuất sắc và ổn định nơi tuyến giữa, Kovacic chỉ là sự lựa chọn thứ 4 trên hàng tiền vệ 3 người của Real. Điều đó khiến cầu thủ 24 tuổi cảm thấy không hài lòng. Vì vậy, anh đã bày tỏ ý định chia tay đương kim vô địch Champions League để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới.

Vì Mourinho nên Kovacic không muốn đến M.U.

Mùa Hè này, HLV Mourinho đã không ít lần bày tỏ ý định đưa Kovacic về sân Old Trafford. Theo tiết lộ của nhật báo Marca, M.U sẵn sàng chi ra số tiền 53 triệu bảng (tương đương 60 triệu euro) để thuyết phục Real “nhả người”. Thế nhưng, tuyển thủ Croatia đã thẳng thừng từ chối lời mời gọi của “Quỷ đỏ”.Nguyên nhân khiến Kovacic từ chối M.U là do anh không thích phong cách chiến thuật và đấu pháp chiến thuật phòng ngự tiêu cực của HLV Mourinho.Dự kiến, trong tuần này, Kovacic sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Florentino Perez và tân HLV Julen Lopetegui để bày tỏ mong muốn được chấm dứt “mối lương duyên” với Real sau 3 năm gắn bó.Mặc dù đã “nói không” với M.U, song Kovacic vẫn có thể chuyển sang chơi bóng tại Premier League. Hiện tại, cả Chelsea và Man City đều “trải thảm đỏ” chào đón tiền vệ sinh năm 1994.Giới chuyên môn cho rằng, Real không muốn bán Kovacic, bởi Modric đã chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật lần thứ 33. Do đó, cựu cầu thủ Inter Milan sẽ là sự lựa chọn để thay thế người “đàn anh” trong những năm tới.