Vì sao Quả bóng vàng 2020 'vô chủ'?

Sẽ không có người chiến thắng danh hiệu Quả bóng vàng 2020 sau khi France Football tuyên bố “thiếu điều kiện đánh giá công bằng” để trao giải thưởng này. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mùa giải 2019-20 ở châu Âu đã bị tạm hoãn 3 tháng. Một số giải vô địch quốc gia thậm chí bị hủy bỏ hoặc kết thúc sớm, trong khi các cúp châu Âu buộc phải thay đổi thể thức.



Bên cạnh đó, giải đấu quan trọng nhất năm là EURO 2020 buộc phải lùi sang năm 2021. Chính vì thế, France Football tin rằng họ không có đủ cơ sở để đánh giá sự xuất sắc của các cầu thủ ở mùa giải này và quyết định hủy bỏ Quả bóng vàng 2020.



Trong thông báo chính thức trên trang chủ, France Football nói: “Trong các trường đặc biệt phát sinh các quy tắc đặc biệt. Lần đầu tiên trong lịch sử - bắt đầu từ năm 1956, Ballon d'Or France Football sẽ không được trao vào năm 2020 do thiếu điều kiện đánh giá công bằng”.



“Messi và Rapinoe cũng như De Ligt và Allison (những người giành giải Kopa cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và Yashin Trophy cho thủ môn xuất sắc nhất) sẽ phải chờ thêm 1 năm. Những người chiến thắng ở cuộc đua Quả bóng vàng năm ngoái sẽ không có người kế vị trong năm nay”.



Bên cạnh đó, France Football cũng chỉ rõ lý do tại sao họ quyết định hủy bỏ Quả bóng vàng 2020, bao gồm các ý chính sau đây:



- Bởi vì một năm cá biệt như năm 2020 không thể coi là một năm bình thường. Khi mọi thứ đều không rõ ràng, tốt hơn hết là hủy bỏ thay vì cố gắng tìm một người chiến thắng.



- Bởi vì giải Quả bóng vàng truyền đạt nhiều giá trị khác nhau, như sự gương mẫu, tình đoàn kết, tinh thần trách nhiệm thay vì chỉ vinh danh yếu tố thể thao thuần túy.



- Bởi vì không thể giữ gìn sự công bằng cho danh hiệu danh giá này, đặc biệt ở việc thống kê, cũng như việc cạnh tranh, bởi lẽ rất nhiều cầu thủ không thể ở trong cùng một hệ quy chiếu khi các giải đấu của họ bị cắt ngắn hoặc hủy bỏ. Vì vậy, làm thế nào để so sánh tất cả với nhau?



- Bởi vì chúng tôi không muốn đánh một dấu sao vào giải thưởng năm nay giống như “một danh hiệu trong hoàn cảnh đặc biệt do cuộc khủng hoảng sức khỏe vì COVID-19”. Chúng tôi thà có một vết xước nhỏ thay vì tạo ra một vết sẹo lớn trong lịch sử giải thưởng.

