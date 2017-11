Việt Nam giành nhiều giải tại Lễ trao giải golf châu Á-Thái Bình Dương

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy (đứng giữa) cùng Madame Nguyễn Thị Nga (trái), nhận giải thưởng từ BTC Việt Nam được xướng danh ở hạng mục giải thưởng quan trọng nhất là "Điểm đến du lịch golf tốt nhất Châu Á Thái Bình Dương" (Best golf Destination in Asia Pacific). Kết quả này phản ánh sự quan tâm đầu tư vào du lịch golf của Việt Nam thời gian gần đây. Các golfer và giới truyền thông quốc tế dành rất nhiều những lời khen ngợi đến đất nước cũng như cơ sở vật chất tại Việt Nam.

Ở các hạng mục giải thưởng khác, Madame Nguyễn Thị Nga- Chủ tịch Tập đoàn BRG được vinh danh tại hai giải thưởng cá nhân danh giá nhất Hội nghị. Cụ thể, Madame nhận được "Giải thưởng vinh danh Châu Á-Thái Bình Dương" (Asia Pacific Golf Hall of Fame Award) và "Người quyền lực nhất trong lĩnh vực golf khu vực Châu Á" (Asia’s Most powerful people in golf).

Đáng chú ý, Madame Nga là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử được vinh danh ở hai hạng mục giải thưởng này. Tập đoàn Golf Châu Á Thái Bình Dương (APGG), đơn vị tổ chức APGS đã ghi nhận Madame là người đóng một vai trò không thể thiếu trong ngành công nghiệp golf và có cống hiến to lớn cho sự phát triển bộ môn thể thao này tại Việt Nam. Những đóng góp của Bà giúp cho Việt Nam trở thành một trong những địa điểm du lịch golf hấp dẫn nhất khu vực, đồng thời tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người dân người lao động trong nước.

Bên cạnh đó, Tập đoàn BRG của Madame Nga cũng vin dự nhận giải thưởng "Nhà phát triển sân golf tốt nhất Châu Á Thái Bình Dương (Best Golf Course Developer In Asia Pacific). Với chiến lược phát triển golf dài hạn, Tập đoàn BRG đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược độc quyền với Nicklaus Design, tập đoàn thuộc sở hữu của huyền thoại golf Jack Nicklaus để khởi công xây dựng thêm các sân golf đẳng cấp mới trong những năm tới.

Giải thưởng "Sân golf tốt nhất Việt Nam" (Best course in Vietnam) thuộc về BRG Kings Island Golf Resort. Đây là lần thứ 4 liên tiếp CLB golf nhận được giải thưởng cao quý này. Sân golf mới Kings Course tại BRG Kings Island Golf Resort nhận giải "Sân golf mới có phong cách đột phá nhất" (The Gold Edge Award For New Course).

Giải thưởng Asian Golf Awards 2017 lần thứ 18 diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị gôn Châu Á-Thái Bình Dương 2017 đã vinh danh các tổ chức cá nhân với 51 hạng mục, con số giải thưởng lớn nhất từ trước tới nay. Đây là một dịp thường niên để ngành công nghiệp golf Châu Á tụ hội và vinh danh những cá nhân, tập thể xuất sắc.

Giải thưởng Asian Golf Awards là hệ thống bình chọn dựa trên số lượng phiếu bầu, đây cũng là thước đo duy nhất đánh giá những cá nhân tập thể dẫn đầu. Với số lượt bình chọn đạt mức lớn kỷ lục, không thể phủ nhận rằng cuộc bình chọn này đã chứng minh được sức hút và uy tín mà giải thưởng mang lại. Asian Golf Awards, sở hữu bởi APGG là cuộc bình chọn toàn châu lục duy nhất của ngành công nghiệp golf châu Á.

Trọng Đạt