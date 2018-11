Việt Nam rèn chiến thuật đấu Myanmar

Sáng qua, đội tuyển Việt Nam đã được nghỉ ngơi tại khách sạn. Các thành viên ăn sáng, đi dạo và tập gym tại phòng tập khách sạn trước khi ra sân tập vào buổi chiều. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập từ 16-18h tại sân phụ thuộc sân vận động Thuwunna. Đây là sân vận động sẽ diễn ra trận đấu giữa Việt Nam với Myanmar ngày 20/11 tới. Tuy nhiên do trời mưa lớn, buổi tập đã phải hoãn lại gần 1 tiếng đồng hồ. Sau khi mưa tạnh, đích thân HLV Park Hang Seo đã đi kiểm tra mặt sân. Ông Park sau đó quyết định vẫn tiếp tục buổi tập. Mặc dù vậy, phần tác nghiệp của truyền thông bị cắt xuống 10 phút, thay vì 20 phút như thông báo ban đầu.Sau 2 lượt trận, Việt Nam và Myanmar đang cùng được 6 điểm với 2 chiến thắng, và cùng hiệu số bàn thắng/thua. Tuy nhiên, Myanmar xếp trên do nhiều hơn về số bàn thắng ghi được. Trận đấu ngày 20/11 tới vì vậy có tính chất quyết định ngôi vị nhất bảng A. Được chỉ định trả lời báo chí, trung vệ Quế Ngọc Hải cho biết: “Hiện tại tâm lý toàn đội đang rất thoải mái, đặc biệt sau chiến thắng trước Malaysia. Chúng tôi rất tự tin nhờ 2 trận thắng vừa rồi và đã sẵn sàng để thi đấu với Myanmar. Cá nhân tôi đã quen với việc thi đấu ở những sân vận động có sức chứa lớn như Indonesia hay Malaysia nên không cảm thấy có gì áp lực”.Theo Quế Ngọc Hải, sáng nay đội tuyển Việt Nam có cuộc họp và HLV Park Hang Seo sẽ cho các cầu thủ xem băng hình, nghiên cứu về Myanmar. “Họ có nhiều cầu thủ trẻ khá tốt, đang cùng được 6 điểm như Việt Nam. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là các cầu thủ tự tin, chơi đúng khả năng”-Ngọc Hải cho biết.Ở trận đấu với Malaysia, HLV Park Hang Seo đã gây bất ngờ khi để Văn Quyết dự bị. Thay vào đó, băng thủ quân được ông Park trao cho Quế Ngọc Hải. Văn Quyết chỉ được tung vào sân thay Công Phượng từ hiệp 2.Quế Ngọc Hải cho biết những thay đổi này là vấn đề chiến thuật do HLV Park Hang Seo đưa ra. Trung vệ xứ Nghệ đồng thời khẳng định, anh và các đồng đội luôn thực hiện đúng yêu cầu của BHL và HLV Park Hang Seo.

V.P