Việt Nam vs Afghanistan (0-0, hiệp 2): Công Phượng rời sân

Tường thuật trực tiếp Diễn biến nổi bật

1 phút trước Anh Đức tiếc nuối sau tình huống bỏ lỡ ở phút thứ 69. Ảnh: Vnexpress Anh Đức tiếc nuối sau tình huống bỏ lỡ ở phút thứ 69. Ảnh: Vnexpress 2 phút trước Phút thứ 81, thủ môn Tuấn Mạnh đang bị đau sau một tình huống va chạm với cầu thủ đối phương trong cấm địa. 5 phút trước Phút thứ 78, tuyển Việt Nam có sự thay đổi nhân sự cuối cùng. Quang Hải vào sân thay cho Đinh Thanh Trung. 6 phút trước Phút thứ 76, thủ môn Afghanistan bắt gọn bóng sau một tình huống tán công biên của tuyển Việt Nam. 12 phút trước Phút thứ 70, Afghanistan thay đổi nhân sự. Khaibar Amani vào thay cho Noraollah Amiri. Trước đó 8 phút, Omid Popalzay cũng được tung vào sân thay cho đội trưởng Shayesteh.



13 phút trước HLV Park Hang-seo liên tục ra đường biên nhắc nhở các học trò. Ảnh: Vnexpress HLV Park Hang-seo liên tục ra đường biên nhắc nhở các học trò. Ảnh: Vnexpress 14 phút trước Phút thứ 69, Văn Hoàn chuyền bóng vào cấm địa cho Anh Đức đánh đầu. Bóng đi vọt xà ngang khung thành đối phương. 16 phút trước Phút thứ 67, hậu vệ Afghanistan dễ dàng hóa giải pha tấn công bên cánh phải của tuyển Việt Nam. 18 phút trước Phút thứ 65, thủ môn Việt Nam băng ra cứu thua cho tuyển Việt Nam trong một tình huống tấn công tương đối nguy hiểm của đối phương. 23 phút trước Phút thứ 60, tuyển Việt Nam có sự thay đổi nhân sự. Công Phượng rời sân nhường chỗ cho Văn Toàn. 24 phút trước Phút thứ 58, Mohammad (21-Afghanistan) nhận thẻ vàng. 27 phút trước Văn Quyết và các đồng đội đang tỏ ra bế tắc trước hàng thủ đối phương. Ảnh: Zing Văn Quyết và các đồng đội đang tỏ ra bế tắc trước hàng thủ đối phương. Ảnh: Zing 30 phút trước Phút thứ 54, Fakhrudin (4-Afghanistan) nhận thẻ vàng. 33 phút trước Phút thứ 50, thủ môn Việt Nam xuất thành để cản phá một pha bóng bổng của đối phương. 35 phút trước Phút thứ 47, các hậu vệ Việt Nam lăn xả cản phá những pha dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ Afghanistan trong cấm địa.

39 phút trước Hiệp 2 bắt đầu. 41 phút trước Hiệp 1 cuộc đọ sức giữa hai đội đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Ảnh: Zing Hiệp 1 cuộc đọ sức giữa hai đội đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Ảnh: Zing 54 phút trước Hết hiệp 1. Việt Nam - Afghanistan: 0-0. 55 phút trước Trận đấu có 1 phút bù giờ. 56 phút trước Phút thứ 43, trận đấu diễn ra trong thế giằng co, Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt của Afghanistan. 58 phút trước Văn Quyết đi bóng trong sự đeo bám của cầu thủ đối phương. Ảnh: Vnexpress Văn Quyết đi bóng trong sự đeo bám của cầu thủ đối phương. Ảnh: Vnexpress 61 phút trước Phút thứ 38, thủ môn Tuấn Mạnh bay người đẩy bóng vọt xà cứu thua cho ĐT Việt Nam sau cú đánh đầu góc hẹp của Fakhrudin (4-Afghanistan). 63 phút trước Phút thứ 36, Văn Quyết bắt tốc độ để xâm nhập cấm địa đối phương nhưng hậu vệ Afghanistan đã kịp thời can thiệp. 67 phút trước Phút thứ 31, tuyển Việt Nam được hưởng phạt góc. 70 phút trước Phút thứ 30, thế trận trên sân trở nên cân bằng hơn khi tuyển Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu và chơi thận trọng. 71 phút trước Công Phượng trong một tình huống tranh chấp với cầu thủ đối phương. Ảnh: Vnexpress. Công Phượng trong một tình huống tranh chấp với cầu thủ đối phương. Ảnh: Vnexpress.

74 phút trước Phút thứ 25, tuyển Việt Nam có sự thay đổi nhân sự. Duy Mạnh vào sân thay cho Tiến Dũng. 77 phút trước Phút thứ 22, thủ môn Tuấn Mạnh bật cao bắt gọn bóng sau pha đánh đầu của Zubayh Amiri (7- Afghanistan).

81 phút trước Phút thứ 18, Thanh Trung đá phạt. Bóng đi trúng hàng rào của đối phương. 84 phút trước Phút thứ 16, thủ thành Afghanistan bắt gọn bóng sau cú sút phạt của Đinh Thanh Trung. 88 phút trước Phút thứ 12, Văn Hậu ngả người dứt điểm trong cấm địa đối phương nhưng bóng đi quá nhẹ không làm khó được thủ thành Afghanistan. 89 phút trước Các CĐV đang cổ vũ cuồng nhiệt cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Ảnh: Vnexpress Các CĐV đang cổ vũ cuồng nhiệt cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Ảnh: Vnexpress 90 phút trước Phút thứ 10, hậu vệ Afghanistan buộc phải phạm lỗi để ngăn cản pha đi bóng kỹ thuật của Công Phượng. 91 phút trước Phút thứ 8, từ một tình huống phối hợp tấn công bài bản, Farshad Noor (8-Afghanistan) đánh đầu cận thành rất nguy hiểm khiến thủ môn của tuyển Việt Nam phải trổ tài cứu thua. 93 phút trước Phút thứ 6, từ cánh trái, Văn Quyết chuyền bóng vào cấm địa đối phương nhưng không có đồng đội nào của anh áp sát để dứt điểm. 95 phút trước Phút thứ 5, trận đấu diễn ra với tốc độ chậm. Cả hai đội đều chưa tao ra được cơ hội nào thực sự nguy hiểm trước cầu môn đối phương. 97 phút trước Phút thứ 2, từ một tình huống đá phạt của Afghanistan, bóng được câu bổng vào cấm địa của tuyển Việt Nam nhưng không gây nguy hiểm. 102 phút trước Trận đấu bắt đầu. 103 phút trước Các tuyển thủ Việt Nam khởi động trước trận đấu. Ảnh: Vnexpress Các tuyển thủ Việt Nam khởi động trước trận đấu. Ảnh: Vnexpress 106 phút trước Danh sách đăng ký thi đấu của hai đội. Danh sách đăng ký thi đấu của hai đội. 110 phút trước “Tôi hiểu tầm quan trọng của trận đấu này. Với mỗi huấn luyện viên, đội bóng ra sân là phải quyết tâm chiến thắng. Dù mạnh hay yếu, đội tuyển cũng đều phải chịu áp lực nhất định. Tôi và các cầu thủ có niềm tin chắc chắn ĐT Việt Nam sẽ giành chiến thắng”, HLV Park Hang-seo tuyên bố. 112 phút trước Việt Nam - Afghanistan: Thử tài ông Park Hang Seo 19h ngày 14/11, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Afghanistan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2019. Đây là trận đấu ra mắt chính thức của ông Park Hang Seo trên cương vị HLV trưởng. 113 phút trước "Ai xem trận lượt đi hòa 1-1 giữa hai đội có thể thấy trình độ cầu thủ giữa hai bên không chênh nhau. Đời cầm quân chưa bao giờ tôi nghĩ tới việc thua. Ra sân là phải với tư tưởng chiến thắng, trận với Việt Nam không phải là ngoại lệ", HLV Otto Pfister của Afghanistan tuyên bố. 114 phút trước Đội hình thi đấu



Việt Nam: Tuấn Mạnh, Văn Hoàn, Ngọc Thịnh, Tiến Dũng, Văn Hậu, Huy Hùng, Xuân Trường, Văn Quyết, Thanh Trung, Công Phượng, Anh Đức.



Afghanistan: Wakili, Amin, Intezar, Mohamad, Alikhil, Amiri, Salem, Fakhrudin, Amiri, Noor, Shayesteh. 115 phút trước Việt Nam đang đứng thứ hai bảng C với 8 điểm sau bốn trận, trong khi Afghanistan đứng cuối với hai điểm. Trong cuộc thư hùng trên sân Mỹ Đình tối nay, đội chủ nhà chỉ cần có thêm một điểm để giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2019, trong khi thầy trò HLV Otto Pfister phải thắng mới có thể tiếp tục nuôi hy vọng dự giải đấu ở UAE. 118 phút trước Ở cuộc tiếp đón Afghanistan tối nay, HLV Park Hang Seo đã quyết định chọn cặp tiền đạo Công Phượng - Anh Đức cho mặt trận tấn công của đội tuyển Việt Nam.

