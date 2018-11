V-League nhận giải thưởng cao quý của AFC

SPIA Asia đã tổ chức hội thảo về các ngành công nghiệp thể thao trong 2 ngày 19 và 20/11/2018 tại Bangkok với nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực thể thao ở châu Á tham dự.

Tối 20/11, SPIA Asia đã tổ chức long trọng lễ công bố và trao giải cho 20 hạng mục liên quan đến thể thao như giải Sự kiện Thể thao được tổ chức tốt nhất trong năm (F1 ở Autralia đoạt giải vàng); Sự kiện Thể thao cho Nữ tốt nhất trong năm (2017 BNP Paribas WTA Finals Singapore đoạt giải vàng); …

Hạng mục giải Bóng đá Phát triển tốt nhất trong năm (Best Developing Football League Of The Year By AFC) do AFC đề cử có 10 ứng cử viên, trong đó khu vực Đông Nam Á góp mặt 4 giải đấu gồm: V-League 1 của Việt Nam, Liga 1 của Indonesia, PFL của Philippines và S-League của Singapore. Những đề cử còn lại bao gồm các giải League của Ấn Độ, Bhutan, Guam, Jordan, Kyrgyzstan và Tajikistan.

V-League 1 đã vượt qua 9 ứng cử viên và đoạt giải Vàng dành cho Giải đấu đang phát triển tốt nhất châu Á 2018. Giải Bạc thuộc về giải vô địch quốc gia của Ấn Độ và giải Đồng thuộc về giải vô địch quốc gia của Indonesia.

Đây là lần đầu tiên sau 18 năm tổ chức theo mô hình bóng đá chuyên nghiệp, giải đấu cao nhất cấp CLB của bóng đá Việt Nam nhận được giải thưởng giàu ý nghĩa này. Đó không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực của đơn vị tổ chức điều hành giải - Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên Nghiệp Việt Nam (VPF), của các CLB tham dự Giải, mà còn là sự phản ánh rõ nét những thay đổi tích cực về chất lượng của giải đấu, từng bước đáp ứng các tiêu chí đặt ra của LĐBĐ châu Á.

Trọng Đạt