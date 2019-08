Võ sĩ Martin Nguyen tung 'mưa đòn', cao thủ Nhật ôm đầu chịu trận

Võ sĩ người Úc gốc Việt Martin Nguyễn đã xuất sắc bảo vệ thành công đai vô địch hạng lông thế giới ở đấu trường võ thuật đối kháng số 1 châu Á (ONE Championship), sau khi hạ knock out đối thủ Nhật Bản Koyomi Matsushima.

Trận bảo vệ đai vô địch hạng lông thế giới của Martin Nguyễn là tâm điểm của sự kiện ONE: DAWN OF HEROES diễn ra tại võ đài Mall of Asia Arena ở thủ đô Manila (Philippines) tối qua (2/8).

Hiệp một diễn ra khá cần bằng khi cả hai võ sĩ đều nhập cuộc thận trọng để thăm dò đối thủ. Cả hai thi đấu giằng co và có nhiều tình huống ăn miếng trả miếng.

Sang hiệp 2, Martin Nguyễn chuyển sang chủ động tấn công với nhiều pha ra đòn hiểm hóc. Tay đấm 30 tuổi tung ra những cú đấm tay phải sở trường và cú đá cao chính xác buộc Matsushima phải co cụm phòng thủ. Võ sĩ 26 tuổi người Nhật Bản liên tục bị dồn vào góc võ đài và phải tựa vào dây thừng.

liên hoàn khiến đối thủ không thể chống đỡ. Trọng tài chính Olivier Coste buộc phải dừng trận đấu và trao phần thắng knock out cho Martin Nguyen khi hiệp 2 chỉ còn 20 giây. Ở tình huống cuối hiệp 2, Matsushima bị choáng váng sau khi nhận một cú đấm trúng mặt và ngã ra sàn. Tận dụng cơ hội, Martin Nguyễn lao vào tấn công

Chiến thắng đã giúp võ sĩ gốc Việt lần thứ ba thành công trong việc bảo vệ đai vô địch hạng lông thế giới. "Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này. Xin cám ơn người hâm mộ đã tới đây và cổ vũ cho tôi", Martin Nguyen cho biết sau trận đấu.

Trọng Đạt