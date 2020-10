Võ sĩ UFC tung tổ hợp ‘1 đá – 5 đấm’ khiến đối thủ gục ngã

- Video: Ľudovit Klein ra đòn hạ knock-out Shane Young tại sự kiện UFC 253. Nguồn: UFC.

Trước trận đấu này, Ľudovit Klein đã có 16 chiến thắng sau 18 lần thượng đài. Trong khi đó, Shane Young cũng mới chỉ để thua 4 trận sau 17 lần chạm trán các đối thủ. Chính vì vậy, nhiều người đã dự đoán trận đấu sẽ là một màn so tài kịch tính của 2 võ sĩ.Thế nhưng, chỉ sau 1 phút 16 giây thi đấu, trận đấu đã khép lại với phần thắng nghiêng về Ľudovit Klein.Tận dụng sai lầm trong khâu phòng ngự của Shane Young, Ľudovit Klein đã tung ra 2 cú đấm móc khiến đối thủ bị choáng. Sau đó, anh nhanh chóng bồi thêm 1 cú đá cùng 3 cú đấm trúng đầu và khiến New Zealand gục ngã xuống sàn đấu.Lúc này, trọng tài buộc phải can thiệp và công nhận chiến thắng knock-out cho Ľudovit Klein.