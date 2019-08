Võ sỹ gốc Việt Thanh Lê tung 'mưa' đòn hạ gục cựu vô địch thế giới

Quảng cáo

Đối đầu với nhà cựu vô địch thế giới hạng lông Kotetsu Boku của Nhật Bản, Thanh Lê nhập cuộc thận trọng nhằm thăm dò đối thủ. Khi hiệp 1 mới trôi qua hơn một phút, võ sỹ gốc Việt bất ngờ gia tăng tốc độ và lao vào tấn công liên hoàn khiến đối thủ phải vất vả chống đỡ.

Hứng trọn cú đấm phải cực mạnh vào mặt, Kotetsu Boku ngã bật ra sàn, trước khi dính thêm cú đấm "kết liễu" từ Thanh Lê. Trọng tài lập tức can thiệp và tuyên bố chiến thắng chóng vánh dành cho võ sĩ gốc Việt.

"Xin cảm ơn người hâm mộ đã tới đây và ủng hộ tôi. Kotetsu Boku không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Anh ấy rất có kinh nghiệm thi đấu. Tuy nhiên, tôi đã nghiên cứu kỹ võ sĩ người Nhật Bản và có chiến thuật hợp lý để giành chiến thắng", Thanh Lê chia sẻ sau trận thượng đài.

Đây là trận thắng knock-out thứ 2 liên tiếp của Thanh Lê tại đấu trường One Championship. Hồi tháng 5, anh từng đánh bại đối thủ người Nga Yusup Saadulaev ở sự kiện ONE: For Honor diễn ra tại Indonesia. Một khởi đầu hoàn hảo của võ sĩ gốc Việt tại sân chơi MMA lớn nhất châu Á.

Trận thắng Kotetsu Boku cũng là chiến thắng thứ 10 trong sự nghiệp của Thanh Lê. Mục tiêu của võ sỹ 34 tuổi là chinh phục đai vô địch hạng lông của One Championship, vốn đang thuộc về một võ sỹ gốc Việt khác, Martin Nguyễn. Nếu màn so tài này diễn ra, đây chắc chắn sẽ là trận thượng đài không thể bỏ qua của fan hâm mộ võ thuật Việt Nam.



Trọng Đạt